Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 28 Mei 2026 | 04.02 WIB

3 Alasan Persebaya Surabaya Harus Rekrut Reno Salampessy Musim Depan!

Persebaya Surabaya tertarik pada Reno Salampessy. (Dok. Persipura Jayapura) - Image

Persebaya Surabaya tertarik pada Reno Salampessy. (Dok. Persipura Jayapura)

JawaPos.com - Reno Salampessy menjadi pemain incaran Persebaya Surabaya untuk Super League musim depan. Dengan usia yang masih muda, dia bakal jadi proyek jangka panjang.

Menurut kabar yang beredar di sosial media, Persebaya sudah mengincar sejak lama Reno Salampessy yang bermain untuk Persipura Jayapura di Championship. Namun, pihak klub masih belum punya kesepakatan apapun dengan pemain yang bakal habis kontrak 30 Juni 2026 itu.

"Beberapa waktu lalu ramai rumor Persebaya Surabaya tertarik kepada salah satu pemain muda yang bermain di Championship. Pemain tersebut ternyata adalah wonderkid yang saat ini bermain untuk Persipura Jayapura, Reno Salampessy. Belum ada kesepakatan apapun sejauh ini, namun Reno masuk dalam radar proyek jangka panjang Persebaya," tulis akun Instagram @onlinepersebaya yang dikutip dari akun X BaadilaOscar.

Meski masih sebatas ketertarikan, ada tiga alasan Persebaya harus merekrut Reno Salampessy. Apa saja alasannya? Baca terus artikel ini.

1. Pemain serba bisa di lini depan

Sangat wajar jika Persebaya menaruh ketertarikan dengan Reno Salampessy. Pemain 18 tahun tersebut punya kemampuan untuk bisa bermain di posisi manapun di lini depan seperti penyerang tengah atau bergerak dari sisi sayap.

Musim ini bersama Persipura, Reno menjadi pemain andalan. Melansir Transfermarkt, dia bermain sebanyak 24 pertandingan dan menjadi starter dalam 20 pertandingan.

2. Tajam di lini depan

Untuk masalah ketajaman, Reno punya kemampuan yang cukup apik dalam hal tersebut. Bagi pemain 18 tahun, mencetak Lima gol dan lima assist cukup membuktikan potensinya sebagai penyerang haus gol.

Secara statistik, putra dari Ricardo Salampessy tersebut kerap mengancam pertahanan lawan. Melansir laman I League, Reno melepaskan 27 tendangan dan 17 tendangan tepat sasaran sepanjang musim ini.

3. Punya tinggi badan proposional

Reno memiliki tinggi badan 1,80 meter yang merupakan tinggi badan di ideal. Sebagai pemain sepak bola, tinggi badan tersebut sangat menguntungkannya dalam melakukan duel bola udara. Jika bergabung dengan Persebaya, tentu itu jadi keuntungan bagi Green Force.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Banding Persipura Dikabulkan, Hukuman Tanpa Penonton Semusim Dipangkas Jadi Satu Putaran - Image
Sepak Bola Indonesia

Banding Persipura Dikabulkan, Hukuman Tanpa Penonton Semusim Dipangkas Jadi Satu Putaran

Sabtu, 30 Mei 2026 | 22.54 WIB

Sanksi dan Denda Berlapis Persipura Jayapura! Wajib Bayar Denda Rp 240 Juta, Ketum Benhur Tommy Mano Buka Suara - Image
Sepak Bola Indonesia

Sanksi dan Denda Berlapis Persipura Jayapura! Wajib Bayar Denda Rp 240 Juta, Ketum Benhur Tommy Mano Buka Suara

Senin, 18 Mei 2026 | 23.50 WIB

Buntut Kerusuhan di Stadion Lukas Enembe, Persipura Jayapura Disanksi Tanpa Penonton 1 Musim dan Denda Rp 240 Juta - Image
Sepak Bola Indonesia

Buntut Kerusuhan di Stadion Lukas Enembe, Persipura Jayapura Disanksi Tanpa Penonton 1 Musim dan Denda Rp 240 Juta

Sabtu, 16 Mei 2026 | 04.23 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore