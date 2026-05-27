3 Alasan Persebaya Surabaya Harus Rekrut Reno Salampessy Musim Depan!

Persebaya Surabaya tertarik pada Reno Salampessy. (Dok. Persipura Jayapura)
JawaPos.com - Reno Salampessy menjadi pemain incaran Persebaya Surabaya untuk Super League musim depan. Dengan usia yang masih muda, dia bakal jadi proyek jangka panjang.
Menurut kabar yang beredar di sosial media, Persebaya sudah mengincar sejak lama Reno Salampessy yang bermain untuk Persipura Jayapura di Championship. Namun, pihak klub masih belum punya kesepakatan apapun dengan pemain yang bakal habis kontrak 30 Juni 2026 itu.
"Beberapa waktu lalu ramai rumor Persebaya Surabaya tertarik kepada salah satu pemain muda yang bermain di Championship. Pemain tersebut ternyata adalah wonderkid yang saat ini bermain untuk Persipura Jayapura, Reno Salampessy. Belum ada kesepakatan apapun sejauh ini, namun Reno masuk dalam radar proyek jangka panjang Persebaya," tulis akun Instagram @onlinepersebaya yang dikutip dari akun X BaadilaOscar.
Meski masih sebatas ketertarikan, ada tiga alasan Persebaya harus merekrut Reno Salampessy. Apa saja alasannya? Baca terus artikel ini.
Sangat wajar jika Persebaya menaruh ketertarikan dengan Reno Salampessy. Pemain 18 tahun tersebut punya kemampuan untuk bisa bermain di posisi manapun di lini depan seperti penyerang tengah atau bergerak dari sisi sayap.
Musim ini bersama Persipura, Reno menjadi pemain andalan. Melansir Transfermarkt, dia bermain sebanyak 24 pertandingan dan menjadi starter dalam 20 pertandingan.
Untuk masalah ketajaman, Reno punya kemampuan yang cukup apik dalam hal tersebut. Bagi pemain 18 tahun, mencetak Lima gol dan lima assist cukup membuktikan potensinya sebagai penyerang haus gol.
Secara statistik, putra dari Ricardo Salampessy tersebut kerap mengancam pertahanan lawan. Melansir laman I League, Reno melepaskan 27 tendangan dan 17 tendangan tepat sasaran sepanjang musim ini.
Reno memiliki tinggi badan 1,80 meter yang merupakan tinggi badan di ideal. Sebagai pemain sepak bola, tinggi badan tersebut sangat menguntungkannya dalam melakukan duel bola udara. Jika bergabung dengan Persebaya, tentu itu jadi keuntungan bagi Green Force.
