Arema FC Andalkan Kekuatan Kolektif untuk Redam Persib Bandung

Arema FC bersiap menghadapi Persib Bandung di GBLA. (Istimewa)
JawaPos.com - Laga panas akan tersaji pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26 saat Persib Bandung menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4) malam.
Menghadapi salah satu tim terkuat musim ini, Arema FC memilih mengandalkan kekompakan tim sebagai modal utama untuk mencuri poin di kandang lawan.
Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menyadari bahwa Persib Bandung memiliki kualitas individu yang sangat berbahaya.
Skuad Maung Bandung musim ini dihuni banyak pemain berpengalaman dengan kemampuan yang merata di setiap lini permainan.
Meski begitu, pelatih asal Brasil tersebut menegaskan bahwa Arema FC juga datang dengan kepercayaan diri tinggi.
Menurutnya, tim berjuluk Singo Edan memiliki pemain-pemain berpengalaman yang sudah terbiasa menghadapi pertandingan besar.
“Saya rasa Persib adalah tim yang sangat kuat, tetapi tim kami juga kuat. Kami punya tim berpengalaman, dengan pemain yang sudah melalui banyak kompetisi dan meraih prestasi,” ujar Marcos Santos.
Ia juga memberikan perhatian khusus kepada beberapa pemain Persib yang dinilai bisa menjadi ancaman serius dalam pertandingan nanti.
Marcos menilai kualitas lini serang Persib patut diwaspadai karena memiliki pemain dengan kemampuan individu di atas rata-rata.
