Persebaya Surabaya Hancurkan Malut United 2-0! Gol Yakob Sayuri Dianulir Jadi Awal Pesta Green Force

Selebrasi Milos Raickovic untuk Persebaya Surabaya usai mencetak gol ke gawang Malut United dalam laga pekan ke-29 Super League 2025/2026. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya akhirnya tersenyum lebar setelah sukses mempermalukan Malut United dengan skor meyakinkan 2-0 pada pekan ke-29 Super League 2025/2026. Kemenangan ini terasa spesial karena diraih di kandang lawan, sekaligus mengakhiri tren negatif yang sempat membayangi Green Force.
Laga yang digelar Kamis (23/4/2026) pukul 19.00 WIB itu berlangsung sengit sejak menit awal dengan tekanan tinggi dari tuan rumah.
Malut United langsung mengancam melalui Yakob Sayuri pada menit ketiga, namun peluang tersebut masih mampu diamankan lini belakang Persebaya Surabaya.
Serangan bertubi-tubi kembali datang dari Malut United lewat Yance Sayuri di menit kedelapan, tetapi upayanya masih bisa diblok pemain bertahan.
Persebaya Surabaya baru merespons di menit ke-10 melalui Malik Risaldi, meski sepakannya belum menemui sasaran.
Pertandingan berjalan terbuka dengan kedua tim saling menciptakan peluang berbahaya sepanjang babak pertama.
Risto Mitrevski sempat membuka ruang, sementara Yakob Sayuri kembali mengancam di menit ke-11 lewat tembakan tepat sasaran.
Memasuki pertengahan babak pertama, Persebaya Surabaya mulai menemukan ritme permainan.
Mihailo Perovic, Toni Firmansyah, hingga Gustavo Fernandes Henrique Querino bergantian menebar ancaman meski belum membuahkan hasil.
Momen krusial terjadi pada menit ke-38 saat Malut United sempat mencetak gol melalui Yakob Sayuri. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena handball David da Silva dalam proses serangan sebelum bola sampai ke Yakob.
