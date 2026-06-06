Riyan Ardiansyah Pamit dari Persebaya Surabaya, Tinggalkan 514 Menit dan Kenangan yang Tak Terlupakan

JawaPos.com - Riyan Ardiansyah resmi mengucapkan perpisahan kepada Bonek dan Bonita setelah masa peminjamannya bersama Persebaya Surabaya berakhir. Winger berusia 30 tahun itu menutup kebersamaan dengan Green Force setelah mencatat 11 pertandingan, 1 gol, 1 assist, dan 514 menit bermain sepanjang paruh kedua super league musim 2025/2026.

Keputusan tersebut diumumkan Riyan Ardiansyah melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu (6/6). Pemain asal Pati itu menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan Persebaya Surabaya selama kurang lebih lima bulan terakhir di kompetisi super league.

“Sebentar, berkesan dan tak terlupakan! Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan suatu kehormatan, kebanggaan buat saya pribadi bisa memakai jersey dan berada di tengah-tengah keluarga besar @officialpersebaya selama 5 bulan ini saya izin pamit, mohon maaf atas segala salah kata dan perbuatan, semoga apa yang dicita-citakan di masa yang akan datang bisa terwujud aamiin,” tulis Riyan Ardiansyah.

Dia kemudian menutup pesan perpisahannya dengan salam khas yang identik dengan Persebaya Surabaya. “Salam satu nyali, WANI!!!” ucap Riyan.

Bagaimana Perjalanan Riyan Ardiansyah Bersama Persebaya Surabaya? Riyan Ardiansyah datang ke Persebaya Surabaya pada 5 Februari 2026 sebagai pemain pinjaman. Kehadirannya saat itu diharapkan bisa menambah kedalaman skuad pada sektor sayap yang menjadi salah satu kebutuhan tim di putaran kedua kompetisi.

Pemain yang lahir pada 14 Mei 1996 tersebut dikenal sebagai winger kanan yang memiliki kecepatan dan kemampuan bermain di beberapa posisi. Selain sayap kanan, ia juga bisa dimainkan sebagai sayap kiri maupun bek kanan.

Selama membela Persebaya Surabaya, Riyan Ardiansyah tampil dalam 11 pertandingan. Dari total penampilannya itu, ia mencatatkan satu gol dan satu assist serta mengoleksi tiga kartu kuning.

Kontribusinya mungkin tidak selalu terlihat melalui statistik semata. Namun, kehadirannya memberi tambahan opsi bagi tim dalam menjalani jadwal padat kompetisi pada paruh kedua musim.