Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 24 April 2026 | 03.24 WIB

Gol Yakob Sayuri Dianulir! Persebaya Surabaya vs Malut United Buntu 0-0 di Babak Pertama

Duel sengit Malut United vs Persebaya Surabaya di babak pertama yang berakhir tanpa gol. (Persebaya)

JawaPos.com — Laga panas tersaji saat Malut United menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-29 Super League 2025/2026, Kamis (23/4/2026) malam. Hingga babak pertama usai, kedua tim masih buntu dan harus puas dengan skor kacamata 0-0.

Sejak peluit awal dibunyikan, Malut United langsung tampil menekan dan mencoba menguasai jalannya pertandingan. Serangan cepat diperagakan tuan rumah untuk membongkar pertahanan Persebaya Surabaya yang tampak cukup disiplin.

Peluang pertama datang pada menit ke-3 lewat aksi Yakob Sayuri yang melepaskan tembakan tepat sasaran. Namun, upaya tersebut masih mampu diamankan oleh lini belakang Persebaya Surabaya.

Tekanan Malut United berlanjut lima menit kemudian saat Yance Sayuri mencoba peruntungannya. Sayang, sepakan pemain sayap itu masih bisa diblok oleh pemain bertahan Persebaya Surabaya.

Persebaya Surabaya mulai keluar dari tekanan pada menit ke-10 lewat peluang Malik Risaldi. Sayangnya, tendangan yang dilepaskan masih belum menemui sasaran dan gagal mengancam gawang lawan.

Di menit yang sama, Risto Mitrevski sempat menciptakan peluang melalui skema serangan balik cepat. Namun, rapatnya lini pertahanan Malut United membuat peluang tersebut belum berbuah hasil.

Malut United kembali mengancam pada menit ke-11 melalui Yance Sayuri yang melepaskan tembakan ke arah gawang. Meski tepat sasaran, kiper Persebaya Surabaya masih mampu mengamankan bola dengan baik.

Memasuki pertengahan babak pertama, tempo pertandingan semakin meningkat dengan jual beli serangan dari kedua tim. Persebaya Surabaya mendapatkan peluang emas pada menit ke-27 melalui Mihailo Perovic, namun tembakannya masih diblok bek lawan.

Momen menarik terjadi pada menit ke-32 saat Persebaya Surabaya mendapatkan beberapa peluang beruntun. Toni Firmansyah sempat melepaskan tembakan tepat sasaran, tetapi masih bisa ditepis kiper Malut United.

