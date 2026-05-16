Hasil Super League 2025/2026: Ditahan Imbang Persita Tangerang, Malut United Gagal Menang di Laga Kandang Terakhir

JawaPos.com - Malut United dan Persita Tangerang harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 pada pekan ke-33 Super League 2025/2026. Duel tersebut berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Sabtu (16/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Hasil yang tidak memuaskan bagi tim tuan rumah Malut United. Pasalnya, mereka tampil cukup dominan, namun masih kesulitan menjebol gawang Persita Tangerang. Tim asuhan Hendri Susilo itu gagal mempersembahkan kemenangan dalam laga kandang terakhirnya di musim ini.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Persita Tangerang berhasil cetak gol cepat ke gawang Malut United pada menit ke-7. Gol keunggulan skuad berjuluk Pendekar Cisadane itu dicetak lewat aksi Adriano Saputra yang melesakkan tembakan dari sudut sempit.

Malut United mencoba untuk merespons gol cepat tersebut. Serangan demi serangan terus dilancarkan tim berjulukkan Laskar Kie Raha tersebut, namun belum ada yang berbuah peluang emas.

Laskar Kie Raha lansung mendapat dua peluang beruntun di menit ke-24, namun Igor Rodrigues sukes melakukan penyelamatan ganda. Kiper Persita Tangerang itu menepis tendangan bebas David Da Silva dan tendangan Yance Sayuri.

Pada menit ke-37, Malut United kembali mendapat peluang lewat tendangan roket Lucas Cardoso. Namun Igor Rodrigues lagi-lagi menunjukkan kualitasnya, dengan menepis tendangan tersebut sehingga gawang Persita Tangerang masih aman.