Big Match Persib vs Arema FC: Bojan Hodak Percaya Diri Jaga Asa Juara BRI Super League

JawaPos.com - Persib Bandung menghadapi laga penting saat menjamu Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4).

Pertandingan ini menjadi ujian besar bagi Maung Bandung yang tengah berupaya mempertahankan posisi puncak klasemen di tengah persaingan ketat perebutan gelar juara.

Saat ini Persib masih berada di posisi teratas klasemen sementara. Namun, jarak poin dengan Borneo FC Samarinda yang menempel di peringkat kedua hanya terpaut dua angka.

Situasi tersebut membuat Persib wajib meraih kemenangan agar peluang mempertahankan posisi puncak tetap aman hingga pekan berikutnya.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengaku tidak merasakan tekanan berlebih meski persaingan semakin ketat di akhir musim.

Menurutnya, posisi Persib saat ini masih lebih menguntungkan dibanding harus mengejar tim lain di papan atas.

“Memang kami punya keunggulan kecil dua poin, tapi itu lebih baik daripada kami yang harus mengejar tim lain. Ruang ganti kami bagus, semua oke, mereka bersemangat untuk menang, jadi saya tidak merasa punya tekanan,” ujar Hodak dikutip dari ileague.id.

Pelatih asal Kroasia itu menilai fokus utama timnya saat ini adalah memenangkan pertandingan demi menjaga momentum positif. Meski bermain di kandang sendiri, Hodak menegaskan laga melawan Arema FC tidak akan berjalan mudah.