Tiga Musim Beruntun Juara, Bojan Hodak Raih Penghargaan Pelatih Terbaik Super League

JawaPos.com - Kesuksesan Persib Bandung menutup musim BRI Super League 2025/26 dengan gelar juara kembali membawa kebahagiaan bagi pelatih Bojan Hodak.

Arsitek asal Kroasia tersebut kembali dinobatkan sebagai pelatih terbaik kompetisi setelah sukses mengantar Maung Bandung meraih gelar juara liga untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Penghargaan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Hodak. Sejak pertama kali menangani Persib pada musim 2023/24, ia tidak pernah melewatkan satu musim pun tanpa meraih gelar pelatih terbaik. Konsistensi tersebut menjadikannya salah satu pelatih tersukses dalam sejarah klub.

Meski kembali mendapatkan penghargaan individu, Hodak menegaskan keberhasilan tersebut bukan hasil kerja seorang diri.

Menurutnya, banyak pihak yang memiliki peran penting dalam perjalanan Persib hingga mampu mempertahankan dominasinya di kompetisi nasional.

“Menjadi pelatih terbaik tentu sesuatu yang bagus bagi saya. Tetapi ini bukan hanya tentang saya. Ada kontribusi dari manajemen, pemain, staf pelatih, dan juga para suporter. Semua memiliki bagian dalam pencapaian ini,” ujar Hodak.

Musim 2025/26 menjadi musim terakhir Hodak sebagai pelatih kepala Persib. Mulai musim depan, ia akan menjalankan peran baru sebagai Technical Advisor klub. Posisi pelatih kepala akan diteruskan oleh asistennya, Igor Tolic.

Nama Tolic bukan sosok asing di lingkungan Persib. Selama dua musim terakhir, ia menjadi bagian penting dalam tim kepelatihan yang membantu Hodak membawa Persib meraih prestasi. Karena itu, transisi kepemimpinan diyakini tidak akan mengubah fondasi tim secara drastis.