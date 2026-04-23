Andika Rachmansyah
Jumat, 24 April 2026 | 01.32 WIB

Bojan Hodak Tegaskan Persib Bandung Tanpa Tekanan Menuju Hattrick Juara

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memantau latihan tim jelang laga melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. (Persib)

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, berbicara mengenai anggapan adanya tekanan yang menyelimuti timnya dalam perburuan gelar juara Super League 2025/2026. Dia menegaskan bahwa Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- tanpa tekanan dalam misi hattrick juara.

Persib Bandung saat ini menjadi favorit juara Super League 2025/2026. Pasalnya, Pangeran Biru sedang memimpin klasemen sementara dengan raihan 65 poin, unggul dua anga saja dari Borneo FC yang mengekor di posisi kedua.

Tapi, situasi tersebut tidak begitu menyenangkan. Persib Bandung disebut dalam tekanan, karena hanya unggul dua poin saja dari Borneo FC. Pangeran Biru punya kans untuk turun jika kalah dari Arema FC, kemudian Pesut Etam -julukan Borneo FC- meraih kemenangan di pekan ke-29.

Namun, Hodak menegaskan bahwa tidak ada tekanan dalam skuad Persib Bandung. Sebab Pangeran Biru punya keunggulan poin dari rivalnya.

"Tidak ada tekanan. Tekanan itu kalau ada seseorang yang menodongkan pistol di depanmu, itu baru tekanan. Di sepakbola tidak ada yang seperti itu," kata Hodak dalam jumpa pers jelang laga Arema FC, Kamis (23/4/2026).

"Jadi pada akhirnya, kami punya keunggulan dua poin. Memang keunggulan kecil, tapi lebih baik kami yang unggul daripada orang lain yang unggul. Jadi bagi kami, tidak ada tekanan. Situasi ruang ganti bagus, semua orang bersemangat untuk menang," tambahnya.

Hodak menyampaikan bahwa tekanan yang ada saat ini bukan soal persaingan gelar juara. Melainkan, ia mendapat tekanan dalam memilih pemain terbaik untuk memperkuat Persib Bandung di enam laga tersisa musim ini.

"Bagi saya, yang tersulit sekarang adalah karena saya punya 23 pemain, semuanya siap dan ingin bermain. Jadi bagi saya, tekanannya adalah memilih siapa yang harus disimpan," jelasnya.

Sekadar diketahui, Persib Bandung akan menjamu Arema FC pada pekan ke-29 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) pukul 19.00 WIB. Pangeran Biru wajib mengunci poin penuh demi mempertegas posisinya di puncak klasemen sementara Super League 2025/2026.

