Kamis, 23 April 2026 | 15.33 WIB

PSMS Medan Rayakan HUT ke-76, Bobby Nasution Targetkan Super League dan Akuisisi BUMD

Gubernur Sumut Bobby Nasution merayakan ultah ke-76 PSMS bersama pemain hingga suporter, Ia menargetkan PSMS ke Super League. (Dok.PSMS)

Gubernur Sumut Bobby Nasution merayakan ultah ke-76 PSMS bersama pemain hingga suporter, Ia menargetkan PSMS ke Super League. (Dok.PSMS)

JawaPos.com - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 PSMS Medan berlangsung hangat dan penuh harapan di Aula H Tengku H Rizal Nurdin, Selasa (21/4/2026) malam. Acara tersebut dihadiri suporter, manajemen, pemain, hingga panitia pelaksana pertandingan, menjadi momen refleksi sekaligus penegasan tekad untuk bangkit.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung klub kebanggaan Sumatera Utara tersebut.

“Mudah-mudahan kami dari unsur pemerintahan bisa terus men-support dan membantu PSMS sebaik-baiknya,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kedekatan historis antara PSMS dan Sumatera Utara. Menurutnya, usia klub yang hanya terpaut dua tahun dari usia provinsi menjadi bukti bahwa PSMS bukan sekadar bagian kecil, melainkan elemen penting dalam perjalanan Provinsi Sumut 

“PSMS ini bukan hanya bagian kecil dari Sumatera Utara, tapi bagian pembentuk sejarah dan kekuatan Sumatera Utara. Sudah mendampingi Sumatera Utara selama puluhan tahun,” tegasnya.

Bobby tak menutup mata terhadap naik-turun prestasi tim berjuluk Ayam Kinantan itu. Namun ia menegaskan target besar yang harus segera diwujudkan, yakni kembali ke Liga 1 (Super League).

“Hari ini kita memang masih berada di bawah Liga 1, tapi cita-cita kita jelas, masuk ke Liga 1. Ini jadi tanggung jawab kita semua. Kami siap membantu,” katanya.

Bahkan, ia melontarkan pernyataan tegas kepada manajemen PSMS. “Kalau bisa di usia ke-77 nanti kita sudah ke Liga 1. Kalau belum juga, kami percaya kepada presiden klub. Tapi kalau belum tercapai, biarkan pemerintah provinsi mengambil alih, bahkan kalau perlu kita jadikan BUMD,” ucap Bobby.

Sementara itu, Presiden PSMS, Fendi Jonathan, mengakui dukungan pemerintah memiliki peran besar bagi keberlangsungan tim musim ini.

“Keberadaan PSMS pada musim ini tidak lepas dari dukungan dan perhatian dari Bapak Gubernur Sumatera Utara, mulai dari fasilitas tempat tinggal, lapangan latihan hingga penggunaan Stadion Utama Sumatera Utara,” ungkapnya.

