Tak Mau Terpeleset, PSS Sleman Siapkan Strategi Redam Kebangkitan Persiku

JawaPos.com–Performa yang terus menanjak dari Persiku Kudus mendapat perhatian serius dari pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis. Jelang pertemuan kedua tim, dia menilai calon lawannya itu bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata.

Dalam sesi wawancara H-1 pertandingan, Minggu (19/4), pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis menegaskan, Persiku datang dengan kekuatan kolektif yang solid. Rentetan hasil positif yang mereka raih dalam beberapa laga terakhir menjadi bukti bahwa tim asal Kudus tersebut sedang berada dalam tren yang baik.

”Kami sangat mewaspadai Persiku Kudus. Mereka punya kolektivitas yang bagus dan semangat yang tinggi. Kami harus bisa tampil lebih baik,” ujar pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis dikutip dari pssleman.id.

Menurut dia, kunci menghadapi tim dengan motivasi tinggi seperti Persiku adalah menjaga intensitas permainan sejak menit awal. Dia meminta para pemain Laskar Sembada tidak memberi ruang bagi lawan untuk berkembang.

Instruksi itu bukan tanpa alasan. Dalam dua pertemuan sebelumnya, meski PSS selalu keluar sebagai pemenang, laga berjalan tidak mudah.

Bahkan dalam salah satu pertemuan, PSS sempat tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya mampu membalikkan keadaan. Situasi tersebut menjadi pelajaran penting bagi tim asal Sleman.

Ansyari menekankan bahwa pengalaman itu harus menjadi pengingat agar timnya tidak lengah, terutama menghadapi tim yang tengah percaya diri.

”Kami tahu dua pertemuan sebelumnya berjalan sulit, bahkan kami sempat tertinggal. Tapi para pemain punya kemauan besar untuk bangkit,” jelas Ansyari.