Peran Senior dan Energi Pemain Muda Jadi Andalan PSS Sleman Hadapi Tekanan

JawaPos.com–PSS Sleman bersiap menghadapi tiga laga krusial di penghujung kompetisi Pegadaian Championship 2025/2026. Salah satu pertandingan penting tersebut adalah laga kandang melawan Persiku Kudus pada pekan ke-25 yang digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (20/4) malam.

Menjelang pertandingan, suasana tim disebut berada dalam kondisi fokus tinggi. Gelandang PSS Kevin Gomes mengakui bahwa tekanan dalam laga penting seperti ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari para pemain.

Namun, dia menilai situasi tersebut masih bisa dikendalikan dengan komunikasi yang baik di dalam tim. Menurut Kevin, peran pemain senior menjadi kunci dalam menjaga kestabilan mental tim. Dia menyebut pengalaman para pemain yang lebih matang sangat membantu dalam menghadapi situasi genting, terutama bagi pemain muda yang belum terbiasa dengan tekanan pertandingan besar.

”Dalam momen seperti ini, pemain senior punya peran penting untuk memberikan motivasi dan semangat kepada pemain muda. Mereka sudah sering menghadapi situasi seperti ini, jadi lebih tahu cara mengatasinya,” ujar Kevin dalam sesi jumpa pers dikutip dari pssleman.id.

Dia menambahkan, kehadiran sosok berpengalaman di ruang ganti tidak hanya berdampak pada mental, tetapi juga membantu menjaga ritme permainan tim tetap stabil. Hal ini dinilai penting mengingat setiap poin di sisa pertandingan akan sangat menentukan posisi akhir di klasemen.

Selain itu, Kevin juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemain muda dan senior. Kombinasi energi dan semangat dari pemain muda, serta ketenangan dan pengalaman dari pemain senior, menjadi kekuatan utama tim dalam menghadapi tekanan.

”Kalau kombinasi itu berjalan dengan baik, saya yakin tim bisa tampil maksimal dan melewati pertandingan dengan hasil positif,” lanjut Kevin Gomes.

PSS Sleman memang dituntut tampil konsisten di sisa musim ini jika ingin menjaga peluang bersaing di papan atas. Laga melawan Persiku Kudus pun diprediksi tidak akan berjalan mudah, mengingat lawan tengah dalam tren performa yang meningkat.