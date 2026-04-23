Meski Banyak Pemain Absen, Bali United Tetap Pasang Target Menang Lawan Persita

JawaPos.com–Bali United FC datang dengan kepercayaan diri tinggi jelang menghadapi Persita Tangerang pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26 di Banten International Stadium, Kamis (23/4) sore.

Kemenangan meyakinkan 4-1 pada laga sebelumnya menjadi suntikan moral penting bagi Serdadu Tridatu untuk menjaga momentum positif di akhir musim. Pelatih Bali United Johnny Jansen menilai performa apik tim pada pertandingan terakhir memberi dampak besar terhadap mental para pemain.

Menurut dia, hasil tersebut membuat suasana tim kembali positif meski mereka harus menghadapi situasi yang tidak ideal. Bali United dipastikan kehilangan beberapa pemain penting dalam laga kali ini.

Boris dan Bagas absen akibat akumulasi kartu, sementara Jordi Bruijn dan Mirza Mustafic masih belum bisa tampil. Meski begitu, Jansen tetap optimistis dengan kualitas pemain yang tersedia.

Dia menegaskan bahwa Bali United masih memiliki kedalaman skuat yang cukup baik untuk menghadapi tekanan dari Persita. Selain itu, tim pelatih juga sudah melakukan evaluasi dan analisis dari pertandingan sebelumnya guna mempersiapkan strategi terbaik.

”Kami sudah menonton video pertandingan dan melakukan analisis. Waktu persiapan memang singkat, tetapi kami siap menghadapi pertandingan berikutnya,” ujar pelatih asal Belanda tersebut dikutip dari ileague.id.

Persiapan Bali United memang terbilang singkat karena padatnya jadwal kompetisi. Namun, tim tetap berusaha memaksimalkan sesi latihan agar kondisi pemain tetap terjaga. Fokus utama mereka saat ini adalah menjaga konsistensi permainan dalam enam laga tersisa musim ini.

Menghadapi Persita yang berada di posisi lebih baik di klasemen sementara juga menjadi tantangan tersendiri. Pada pertemuan pertama musim ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Hasil itu menjadi pelajaran penting bagi Bali United agar tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang.