Rendy Sanjaya Jadi Andalan Baru Persik Kediri, Bek Muda Ini Raih Player of the Match

Bek Persik Kediri Rendy Sanjaya. (Istimewa)
JawaPos.com–Persik Kediri mulai menemukan ritme positif pada putaran kedua BRI Super League 2025/26. Salah satu sosok yang mencuri perhatian dalam kebangkitan tim berjuluk Macan Putih itu adalah I Gusti Made Rendy Sanjaya Putra.
Bek kiri muda berusia 22 tahun tersebut tampil impresif dan mulai mendapat tempat penting di skuad utama Persik Kediri. Penampilan apik Rendy kembali terlihat saat Persik Kediri menundukkan Persita Tangerang dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-28 di Stadion Brawijaya, Kediri, Minggu (19/4).
Dalam laga tersebut, Rendy tampil solid sepanjang pertandingan hingga akhirnya terpilih sebagai Oppo Player of the Match. Penghargaan itu menjadi bukti kontribusi besar yang diberikan pemain muda tersebut di lini pertahanan Persik Kediri.
Tidak hanya kuat dalam menjaga area belakang, Rendy juga dinilai memiliki kemampuan membangun serangan dari sisi kiri lapangan. Sejak ditangani pelatih anyar asal Spanyol Marcos Reina Torres, performa Rendy terus menunjukkan perkembangan positif.
Dalam enam pertandingan yang dijalani pada putaran kedua musim ini, dia tampil cukup konsisten dan mampu menjawab kepercayaan yang diberikan tim pelatih. Kemampuan Rendy dalam membaca permainan membuatnya kerap membantu skema serangan tim. Dia juga cukup berani melakukan kombinasi permainan dengan rekan-rekannya untuk membuka ruang di area pertahanan lawan.
Usai menerima penghargaan pemain terbaik pertandingan, Rendy mengaku senang dengan kesempatan yang diberikan kepadanya. Meski begitu, dia menegaskan tidak ingin cepat puas dengan pencapaian yang sudah diraih sejauh ini.
”Saya bangga bisa bermain penuh di pertandingan menghadapi Persita. Ke depannya, saya akan terus bekerja keras dan meningkatkan kualitas permainan bersama Persik Kediri,” ujar Rendy dikutip dari ileague.id.
Menurut dia, kemenangan atas Persita menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk menjaga semangat tim dalam menghadapi sisa pertandingan musim ini. Da berharap Macan Putih mampu mempertahankan konsistensi agar posisi di klasemen bisa terus membaik.
”Intinya kemenangan ini sangat penting untuk kami. Semoga momentum ini bisa terus berlanjut sehingga posisi kami di klasemen bisa lebih baik,” tambah Rendy.
