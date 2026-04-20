Jadi Player of The Match, Kadek Rendy Bawa Persik Kediri Naik ke Posisi Lebih Aman

Pemain Persik Kediri, Kadek Rendy. (Dok ILeague)
JawaPos.com - Performa impresif kembali ditunjukkan I Gusti Made Rendy Sanjaya atau akrab disapa Kadek Rendy saat Persik Kediri meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025/2026.
Penampilan solidnya sepanjang laga membuat Rendy diganjar penghargaan 'Player of The Match'.
Pemain asal Bali tersebut tampil konsisten sejak menit awal hingga akhir pertandingan. Tak hanya menjaga ritme permainan tim, Rendy juga menunjukkan kedewasaan dalam membaca situasi di lapangan.
Penampilannya ini seolah menjadi lanjutan dari performa gemilangnya di pekan sebelumnya, saat ia mencetak gol indah yang dinobatkan sebagai gol terbaik.
Usai pertandingan, Rendy mengaku bangga bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari tim pelatih. Ia juga menegaskan bahwa dirinya masih ingin terus berkembang dan tidak cepat puas dengan pencapaian saat ini.
“Tentunya saya bangga bisa mendapatkan menit bermain penuh di pertandingan ini. Semoga ke depannya saya bisa terus bekerja keras dan berkembang,” ujar Rendy dikutip dari ileague.id.
Ia juga menyoroti kekompakan tim sebagai salah satu kunci kemenangan Persik. Menurutnya, kerja sama yang terbangun dalam latihan mampu diterjemahkan dengan baik saat pertandingan berlangsung.
“Saya rasa kami sebagai sebuah tim sangat kompak. Kami berlatih bersama setiap hari dan mampu menjalankan instruksi pelatih saat pertandingan,” tambahnya.
Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Persik Kediri yang tengah berusaha memperbaiki posisi di klasemen. Tambahan tiga poin membuat tim berjuluk Macan Putih kini menempati peringkat ke-12 dengan koleksi 33 poin.
