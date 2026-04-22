Andika Rachmansyah
Rabu, 22 April 2026 | 23.35 WIB

Super League 2025/2026: Maxwell Souza Gagal Penalti, PSIM Jogjakarta vs Persija Jakarta Sama Kuat di Babak I

PSIM Jogjakarta dan Persija Jakarta imbang 1-1 di babak pertama. (Istimewa)

JawaPos.com– PSIM Jogjakarta bermain imbang 1-1 melawan Persija Jakarta di babak pertama dalam pertandingan pekan ke-29 Super League 2025/2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu (22/4) pukul 15.30 WIB.

PSIM Jogjakarta membuka keran gol cepat ke gawang Persija Jakarta di menit ke-4 lewat tendangan Ezequiel Vidal. Tanpa pengawalan, Vidal dengan nyaman melepaskan tendangan menyusur tanah usai mendapat umpan terukur dari Savio Sheva.

Berselang lima menit, Persija Jakarta mendapatkan peluang emas lewat umpan Maxwell Souza ke Bruno Tubarao. Sayangnya, tendangan Tubarao ditepis kiper PSIM Jogjakarta Cahya Supriadi.

Skuad Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta, mendapat hadiah penalti di menit ke-20 setelah Dony Warmerdam melanggar Allano Lima di kotak penalti. Allano yang menjadi algojo menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga membawa timnya menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Persija Jakarta nyaris membalikkan keadaan di menit ke-23 lewat tendangan melengkung Rayhan Hannan yang membentur mistar gawang. Permainan Macan Kemayoran begitu cair setelah sukses mencetak gol penyeimbang.

Di pengujung babak pertama, tepatnya menit ke-41, Persija Jakarta kembali mendapat hadiah penalti. Tapi sayangnya, tendangan penalti Maxwell Souza berhasil ditepis Cahya Supriadi, sehingga hanya berujung sepak pojok.

Gempuran demi gempuran terus dilancarkan skuad Macan Kemayoran di waktu tersisa. Namun tidak ada tambahan gol yang tercipta. PSIM Jogjakarta dan Persija Jakarta bermain imbang 1-1 di babak pertama.

Susunan Pemain

PSIM Jogjakarta: Cahya Supriadi (PG); Raka Cahyana, Van Der Avert, Franco Ramos Mingo (C), Yusaku Yamadera; Donny Warmerdam, Ze Valente, Savio Sheva; Ezequiel Vidal, Muhammad Iqbal, Deri Corfe.

