Andika Rachmansyah
Rabu, 22 April 2026 | 18.43 WIB

Persija Jakarta Hadapi PSIM Yogyakarta di Bali, Eksel Runtukahu Bertekad Bawa Tiga Poin ke Ibu Kota

Selebrasi Eksel Runtukahu usai mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Persija) - Image

Selebrasi Eksel Runtukahu usai mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Persija)

JawaPos.com - Penyerang Persija Jakarta, Eksel Runtukahu, menatap optimistis pertandingan melawan PSIM Yogyakarta di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki tekad yang sama untuk membawa pulang poin penuh ke Jakarta.

Persija Jakarta akan menjalani laga tandang melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu (22/4/2026) pukul 15.30 WIB. Laga tersebut tetap sangat penting bagi kedua kesebelasan, meski harus pindah lokasi.

Rencana awal, duel PSIM Yogyakarta kontra Persija Jakarta akan dimainkan Stadion Sultan Agung Bantul. Tapi, pihak kepolisian setempat tidak memberikan izin untuk menggelar pertandingan. Alhasil, laga klasik antara dua tim pendiri PSSI itu harus pindah ke Bali dan berstatus tanpa penonton.

Meski demikian, Eksel mengungkapkan bahwa situasi tersebut tidak mengendurkan motivasi pemain Persija Jakarta. Eks pemain Barito Putera itu menegaskan misi Macan Kemayoran dalam laga tersebut jelas, yakni meraih kemenangan.

“Kami pasti akan berikan yang terbaik walaupun tidak di lapangan, meski tidak bermain di Jogja. Tapi kami satu tekad untuk meraih tiga poin di sini,” kata Eksel dalam konferensi pers jelang laga, diktuip Rabu (22/4/2026).

Eksel berharap Persija Jakarta bisa memainkan penampilan terbaiknya saat menghadapi PSIM Yogyakarta sore nanti. Dengan tujuan, Macan Kemayoran dapat membawa pulang poin penuh ke Jakarta.

“Semoga pertandingan besok, berjalan lancar dan kami pulang ke Jakarta tiga poin,” tegas Eksel.

Kehadiran Eksel dalam konferensi pers jelang pertandingan menandakan dirinya akan tampil sejak menit awal melawan PSIM Yogyakarta. Tak pelak jika pelatih Mauricio Souza kembali mempercayakan Eksel untuk tampil sejak menit awal.

Sebab, penampilan Eksel sangat memukau di dua laga terakhir Persija Jakarta. Penyerang berusia 27 tahun itu mencatat brace ketika Macan Kemayoran pesta tiga gol ke gawang Persebaya Surabaya di pekan ke-27 Super League 2025/2026.

