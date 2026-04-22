Jadwal PSIM vs Persija di Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Misi Wajib Menang Macan Kemayoran

Pesepak bola Persija Jakarta melakukan selebrasi seusai menjebol gawang PSBS Biak pada laga BRI Super League 2025-26 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (18/4). (Andreas Fitri Atmoko/Antara)
JawaPos.com–PSIM Jogja akan menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-29 BRI Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu (22/4). Duel dua tim bersejarah di sepak bola tanah air dipastikan akan berlangsung menarik.
Melakoni laga klasik menghadapi Persija, PSIM sayangnya harus memindahkan venue dari markas utama mereka musim ini, Stadion Sultan Agung di Bantul, menuju Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Tidak turunnya izin menjadi sebab laga harus dipindahkan.
Hal tersebut tentu merugikan bagi Laskar Mataram yang membutuhkan tiga poin di tengah kondisi tim yang nirkemenangan dalam 10 laga terakhir karena tidak mendapat dukungan penuh suporter.
Anak asuh Jean Paul van-Gastel mengalami penurunan performa pada putaran kedua. Hanya mampu meraih satu kemenangan, tepatnya saat melawan tim juru kunci PSBS Biak, membuat posisi PSIM kini merosot ke posisi 11 klasemen dengan 38 poin.
Meski dipastikan aman dari degradasi, performa buruk Ze Valente dan rekan harus segera diakhiri untuk mengakhiri musim di posisi terbaik di musim perdana di Super League.
Sayangnya, di tengah tren negatif dan akan bermain jauh dari rumah, lawan yang akan dihadapi adalah tim papan atas, Persija Jakarta, yang memiliki motivasi lebih untuk meraih kemenangan demi gelar juara.
Persija berbekal dua kemenangan beruntun dengan catatan clean sheet menjelang laga ini, yakni atas Persebaya Surabaya 3-0 dan PSBS Biak 1-0.
Menghadapi PSIM yang sedang terpuruk, wajib dimanfaatkan oleh Persija untuk meraih tiga poin demi terus menempel Borneo FC dan Persib Bandung di dua besar klasemen. Saat ini, Rizky Ridho dan rekan mengumpulkan 58 poin dan tertinggal tujuh angka dari Maung Bandung di puncak klasemen.
"Kami termotivasi dan memahami betapa pentingnya pertandingan besok bagi kami," ujar pelatih Persija, Mauricio Souza, dikutip dari laman resmi klub.
