Prediksi Skor Malut United vs Persebaya Surabaya: Misi Laskar Kie Raha Pupuskan Kebangkitan Green Force!

JawaPos.com — Pertarungan sengit akan tersaji di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, saat Malut United menjamu Persebaya Surabaya dalam lanjutan pekan ke-29 Super League 2025/2026 pada Kamis (23/4/2026) malam. Laga ini menjadi salah satu duel paling dinantikan karena kedua tim sama-sama mengusung ambisi besar di penghujung musim.

Atmosfer panas dipastikan menyelimuti stadion kebanggaan masyarakat Maluku Utara tersebut. Dukungan penuh dari suporter tuan rumah diyakini menjadi energi tambahan bagi Malut United untuk tampil habis-habisan.

Malut United, yang berstatus sebagai tim yang baru promosi di Super League pada musim 2023/2024, menunjukkan performa yang patut diwaspadai dalam dua musim terakhir.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, skuad berjuluk Laskar Kie Raha tersebut bertekad mengamankan poin penuh demi menembus posisi sepuluh besar klasemen.

Keunggulan bermain di kandang menjadi salah satu senjata utama yang tak bisa diremehkan. Tim tuan rumah kerap tampil lebih percaya diri dan agresif saat berlaga di Gelora Kie Raha.

Laga ini diprediksi menjadi ujian konsistensi bagi tuan rumah yang mengandalkan kolektivitas tim untuk meredam agresivitas lawan.

Meskipun berstatus tim baru di kasta tertinggi, Malut United terbukti mampu memberikan persaingan sengit kepada tim-tim mapan lainnya.

Soliditas lini tengah dan kedisiplinan lini belakang menjadi kunci permainan mereka sejauh ini. Jika mampu menjaga fokus sepanjang pertandingan, peluang mencuri kemenangan terbuka lebar.