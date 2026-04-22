Sri Wahyuni
Rabu, 22 April 2026 | 18.18 WIB

Sentuhan Magis Bojan Hodak: 200 Poin Tercapai, Rekor Samai Legenda Persib Bandung!

Bojan Hodak memberi instruksi kepada pemain Persib Bandung jelang laga krusial melawan Semen Padang. (Persib)

Bojan Hodak memberi instruksi kepada pemain Persib Bandung jelang laga krusial melawan Semen Padang. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung harus puas membawa pulang satu poin saat bertandang ke markas Dewa United setelah bermain imbang 2-2 pada pekan ke-28 Super League 2025/2026 di Stadion Internasional Banten, Serang, Senin (20/4).

Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini tetap menyimpan cerita spesial bagi pelatih Bojan Hodak.

Tambahan satu angka tersebut membuat Hodak resmi mengoleksi 200 poin sejak pertama kali menangani Persib pada awal musim Liga 1 2023/2024. Catatan ini menyamai rekor milik pelatih legendaris Persib, Indra M. Tohir, yang lebih dulu menorehkan jumlah poin serupa dalam periode kepelatihannya.

Dalam 95 pertandingan bersama Maung Bandung, Hodak mencatatkan performa impresif dengan 57 kemenangan, 29 hasil imbang, dan hanya 9 kekalahan. Sebagai perbandingan, Indra M. Tohir meraih 200 poin dari 113 pertandingan, dengan rincian 58 kemenangan, 26 imbang, dan 29 kekalahan saat menangani Persib di beberapa periode berbeda.

Dengan jumlah laga yang lebih sedikit, peluang Hodak untuk melampaui rekor sang legenda terbuka lebar. Apalagi, Persib saat ini masih berada di jalur perebutan gelar juara dan berambisi meraih trofi ketiga mereka musim ini.

Di tengah pencapaian tersebut, Hodak tetap memilih meredam euforia. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan pentingnya menjaga fokus tim dalam menghadapi sisa pertandingan musim ini.

"Yang terpenting sekarang adalah tetap tenang dan fokus pada permainan kami," ungkapnya.

Hasil imbang melawan Dewa United memang belum menggoyahkan posisi Persib di puncak klasemen. Mereka masih memimpin dengan 65 poin, unggul tipis dua angka dari pesaing terdekat, Borneo FC.

Selanjutnya, Persib akan menghadapi laga krusial saat menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4). Hodak berharap dukungan penuh Bobotoh bisa menjadi faktor pembeda.

