Waduh! Persija Jakarta Kehilangan Satu Pemain Kunci di Laga Penting Kontra PSIM Yogyakarta

Ekspresi Fabio Calonego saat Persija Jakarta gagal mengamankan kemenangan di Jakarta International Stadium. (Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta dipastikan kehilangan satu pemain kunci di laga penting melawan PSIM Yogyakarta dalam pekan ke-29 Super League 2025/2026. Pemain yang dimaksud adalah Fabio Calonego.
Persija Jakarta akan menjalani laga tandang melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu (22/4/2026) pukul 15.30 WIB. Ini menjadi pertandingan penting bagi skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.
Sayangnya, Persija Jakarta justru harus kehilangan Calonego di laga krusial tersebut. Gelandang asal Brasil itu absen karena terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Tercatat, Calonego sudah mengemas empat kartu kuning hingga pekan ke-28 Super League 2025/2026.
Absennya Calonego tentu menjadi kabar buruk bagi Persija Jakarta. Pasalnya, gelandang berusia 28 tahun itu merupakan pemain penting Macan Kemayoran di lini tengah. Calonego menjadi andalan pelatih Mauricio Souza dalam menjaga keseimbangan lini tengah tim.
Pemain kelahiran Novo Hamburgo, Brasil itu tidak hanya jago dalam urusan menjaga keseimbangan tim, tapi juga pandai dalam mencetak gol. Tercatat, Calonego sudah mengemas tiga gol dari 25 penampilan bersama Persija Jakarta.
Situasi tersebut jelas membuat Mauricio Souza sebagai pelatih harus memutar otak. Namun untungnya, Persija Jakarta memiliki kedalaman skuad yang cukup mewah. Macan Kemayoran masih punya Jordi Amat.
Seperti diketahui, Mauricio Souza kerap menjadikan Jordi Amat sebagai gelandang bertahan. Kemungkinan besar, pemain berlabel Timnas Indonesia itu akan menjadi pilihan pelatih sebagai pengganti Calonego dan berduet dengan Van Basty Sousa dalam mengawal lini tengah Macan Kemayoran.
Sementara, pertandingan tandang melawan PSIM Yogyakarta terasa krusial bagi Persija Jakarta. Skuad Macan Kemayoran wajib mencuri poin penuh demi menjaga asa gelar juara Super League 2025/2026.
Persija Jakarta saat ini duduk di peringkat ketiga klasemen sementara Super League 2025/2026 dengan raihan 58 poin. Rizky Ridho dan kawan-kawan terpaut tujuh angka dari Persib Bandung serta lima angka dari Broneo FC yang menempati posisi pertama dan kedua.
Skuad Macan Kemayoran berbekal modal positif menghadapi PSIM Yogyakarta dengan meraih kemenangan di dua laga terakhir. Sementara PSIM Yogyakarta sedang dihantui tren negatif, karena belum mencatatkan kemenangan di lima laga terakhirnya.
