Gagal Menang di Kandang, Riekerink Ungkap Penyebab Dewa United Kehilangan Poin

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink (Dok. Dewa United)
JawaPos.com - Dewa United FC harus puas berbagi poin saat menjamu Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-28 Super League 2025/2026.
Bermain di Banten International Stadium, Senin (20/4), laga berakhir imbang 2-2 setelah tim tamu bangkit di menit-menit akhir.
Tuan rumah sebenarnya tampil cukup meyakinkan sejak awal pertandingan. Anak asuh Jan Olde Riekerink mampu mengontrol permainan dan unggul lebih dulu lewat gol Alex Martins Ferreira pada menit ke-24.
Keunggulan semakin bertambah di babak kedua setelah Ricky Kambuaya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-61.
Namun, keunggulan dua gol tersebut tidak mampu dipertahankan hingga laga usai. Persib yang sempat tertekan justru mampu memanfaatkan momentum di 15 menit terakhir.
Gol penalti dari Thom Haye pada menit ke-77 menjadi titik balik kebangkitan tim tamu. Tak lama berselang, sundulan Andrew Jung di menit ke-86 memastikan skor kembali imbang.
Usai pertandingan, Riekerink mengaku memiliki perasaan campur aduk. Ia menilai hasil ini tidak sepenuhnya buruk, tetapi timnya seharusnya bisa mengamankan kemenangan.
“Dua laga berat melawan Malut United dan Persib, kami dapat empat poin. Itu bukan hasil buruk, tapi kami seharusnya bisa meraih enam poin,” ujarnya dikutip dari ileague.id.
Pelatih asal Belanda itu juga menyoroti kegagalan timnya dalam mengantisipasi strategi bola panjang yang menjadi andalan Persib di akhir pertandingan. Menurutnya, pemain belum sepenuhnya menjalankan instruksi yang diberikan.
