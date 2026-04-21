Taktik Mario Lemos Jitu, Persijap Sukses Bekuk Semen Padang di Laga Tandang

JawaPos.com–Persijap Jepara membawa pulang hasil maksimal saat bertandang ke markas Semen Padang FC dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Bermain di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Senin (20/4) sore, tim berjuluk Laskar Kalinyamat menang meyakinkan dengan skor 2-0.

Dua gol kemenangan Persijap seluruhnya tercipta di babak pertama. Rendi Saepul membuka keunggulan pada menit ke-38 setelah memanfaatkan peluang di depan gawang. Tak lama berselang, Carlos Franca menggandakan keunggulan pada menit ke-45 dan memastikan tim tamu menutup babak pertama dengan kepercayaan diri tinggi.

Kemenangan ini terasa sangat penting bagi Persijap yang tengah berjuang menjauh dari zona degradasi. Tambahan tiga poin membuat mereka kini mengoleksi 28 poin dan menempati peringkat ke-13 klasemen sementara.

Posisi tersebut masih cukup rawan, mengingat perolehan poin mereka sama dengan PSM Makassar yang berada tepat di bawahnya.

Di sisi lain, tekanan masih menghantui tim-tim papan bawah. Madura United FC berada di posisi ke-15 dengan 26 poin, sementara zona merah diisi oleh Persis Solo (24 poin), Semen Padang (20 poin), dan PSBS Biak sebagai juru kunci dengan 18 poin.

Pelatih Persijap Mario Lemos mengakui pertandingan berjalan tidak mudah, terutama karena timnya bermain di kandang lawan. Namun, dia puas dengan performa anak asuhnya di babak pertama yang mampu mengontrol jalannya pertandingan.

”Babak pertama kami bermain cukup baik dan bisa mencetak gol. Di babak kedua sempat kehilangan ritme, tapi yang terpenting kami bisa mempertahankan hasil,” ujar Mario Lemos usai laga dikutip dari ileague.id.

Lemos juga menegaskan bahwa timnya sengaja bermain lebih hati-hati dan tidak mengambil risiko berlebihan. Dia menilai Semen Padang memiliki potensi berbahaya, terutama dari situasi bola mati.