Persijap Jepara Incar Kemenangan di Padang, Iker Guarrotxena Siap Tampil Maksimal

JawaPos.com–Situasi klasemen yang belum sepenuhnya aman membuat Persijap Jepara tak ingin kehilangan momentum saat menghadapi Semen Padang FC pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Laga yang akan berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Senin (20/4) sore, diprediksi berjalan ketat karena kedua tim sama-sama berjuang menjauh dari zona degradasi.

Winger Persijap asal Spanyol Iker Guarrotxena, menegaskan bahwa timnya sudah fokus penuh untuk menghadapi pertandingan ini. Dia menyadari duel melawan Semen Padang bukan sekadar laga biasa, melainkan pertarungan penting yang bisa menentukan posisi tim di papan bawah klasemen.

”Kita akan menjalani pertandingan yang berat melawan tim yang sama-sama berjuang menjauh dari zona degradasi. Kami akan berusaha main maksimal untuk dapat poin. Tujuan kami tentunya adalah untuk mencatat kemenangan,” ujar Iker dikutip dari ileague.id.

Saat ini, Persijap berada di peringkat ke-15 dengan koleksi 25 poin. Sementara itu, Semen Padang masih tertahan di posisi ke-17 dengan 20 poin. Selisih yang tidak terlalu jauh membuat kedua tim dipastikan tampil ngotot demi mengamankan hasil terbaik.

Meski bermain di kandang lawan, Iker menegaskan timnya tetap mengincar poin. Dia menyebut performa tim dalam beberapa laga terakhir menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan diri.

”Tentunya terpenting saat ini adalah bagaimana kita bisa tampil baik. Bisa capai target curi poin di Padang,” tambah Iker Guarrotxena.

Persijap memang sedang dalam tren positif. Dari enam pertandingan terakhir, mereka belum tersentuh kekalahan dengan catatan dua kemenangan dan empat hasil imbang. Hasil ini menunjukkan konsistensi yang mulai terbangun jelang akhir musim.

Kepercayaan diri tim semakin meningkat setelah meraih kemenangan penting 2-1 atas Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan sebelumnya. Kemenangan tersebut sekaligus menghentikan laju positif lawan yang sebelumnya mencatat enam kemenangan beruntun.