Bojan Hodak Ungkap Masalah Besar Persib Bandung Usai Nyaris Kalah dari Dewa United

JawaPos.com - Persib Bandung harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Dewa United pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026.

Laga yang digelar di Stadion Internasional Banten, Serang, Senin (20/4/2026), berlangsung sengit dengan empat gol tercipta dan sejumlah momen krusial.

Tim asuhan Bojan Hodak sempat berada dalam posisi sulit setelah tertinggal dua gol lebih dulu. Dewa United membuka keunggulan lewat Alex Martins Ferreira pada menit ke-24.

Situasi semakin berat bagi Persib ketika Ricky Kambuaya menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-61.

Meski tertinggal, Persib tidak menyerah. Perubahan strategi dan peningkatan intensitas serangan mulai terlihat di paruh akhir pertandingan.

Hasilnya, Persib berhasil memperkecil ketertinggalan melalui eksekusi penalti Thom Haye pada menit ke-77.

Momentum tersebut dimanfaatkan dengan baik hingga akhirnya Andrew Jung menyamakan kedudukan lewat sundulan pada menit ke-86.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengakui pertandingan berjalan menarik dengan banyak peluang tercipta. Namun, ia tetap merasa hasil imbang ini belum memuaskan.