Bojan Hodak Ungkap Masalah Besar Persib Bandung Usai Nyaris Kalah dari Dewa United

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. (Persib Bandung/Antara)
JawaPos.com - Persib Bandung harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Dewa United pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026.
Laga yang digelar di Stadion Internasional Banten, Serang, Senin (20/4/2026), berlangsung sengit dengan empat gol tercipta dan sejumlah momen krusial.
Tim asuhan Bojan Hodak sempat berada dalam posisi sulit setelah tertinggal dua gol lebih dulu. Dewa United membuka keunggulan lewat Alex Martins Ferreira pada menit ke-24.
Baca Juga:Timnas Qatar di Piala Dunia 2026: Simak Profil Pelatih Julen Lopetegui dan Bomber Andalan Almoez Ali
Situasi semakin berat bagi Persib ketika Ricky Kambuaya menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-61.
Meski tertinggal, Persib tidak menyerah. Perubahan strategi dan peningkatan intensitas serangan mulai terlihat di paruh akhir pertandingan.
Hasilnya, Persib berhasil memperkecil ketertinggalan melalui eksekusi penalti Thom Haye pada menit ke-77.
Baca Juga:Persib Bandung Bangkit dari Ketertinggalan, Eliano Reijnders Akui Awal Laga Tak Sesuai Rencana
Momentum tersebut dimanfaatkan dengan baik hingga akhirnya Andrew Jung menyamakan kedudukan lewat sundulan pada menit ke-86.
Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengakui pertandingan berjalan menarik dengan banyak peluang tercipta. Namun, ia tetap merasa hasil imbang ini belum memuaskan.
“Pertandingan yang menarik, banyak gol dan peluang. Dari sisi penyerangan kami tidak terlalu buruk karena bisa mengejar ketertinggalan. Tapi seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol,” ujar Hodak usai pertandingan dikutip dari persib.co.id.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian