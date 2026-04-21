Kurniawan Dwi Yulianto Angkat Bicara! Timnas Indonesia U-17 Rombak Skuad di Piala Asia Tambah 3 Pemain Keturunan

JawaPos.com–Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto akhirnya angkat bicara soal rencana besar jelang Piala Asia U-17 2026. Dia memberi sinyal kuat akan adanya perombakan skuad demi tampil lebih kompetitif di ajang bergengsi tersebut.

Langkah ini bukan tanpa alasan karena performa Garuda Asia sebelumnya belum memuaskan. Evaluasi besar pun langsung disiapkan agar tim tampil lebih siap saat turnamen digelar di Arab Saudi pada 5–22 Mei 2026.

Timnas Indonesia U-17 memang baru saja melewati fase sulit di Piala AFF U-17 2026. Bermain sebagai tuan rumah, skuad muda hanya mampu mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan dan gagal melaju ke fase berikutnya.

Hasil tersebut jelas menjadi alarm keras bagi tim pelatih. Kurniawan pun tak ingin mengulang kegagalan yang sama di level Asia yang persaingannya jauh lebih ketat.

”Untuk pemain (di Piala Asia U-17 2026) memang kita nanti akan membawa 23 pemain, dan dari list rombongan kita itu ada 50 pemain yang sudah didaftarkan. Jadi dalam beberapa hari lagi kita coba akan melakukan evaluasi terkait pemain yang ada,” ungkap Kurniawan.

Pernyataan itu menjadi penegasan seleksi akan berjalan sangat ketat. Dari 50 nama yang masuk daftar awal, hanya 23 pemain terbaik yang akan mendapatkan tempat di skuad final.

Menariknya, dalam rencana besar tersebut, Kurniawan juga membuka peluang besar bagi pemain diaspora untuk memperkuat tim. Tiga nama sudah dipastikan masuk radar dan diproyeksikan menjadi tambahan kekuatan penting.

Mereka adalah Matthew Baker, Noha Pohan Simangunsong, dan Mike Rajasa. Ketiganya merupakan pemain muda yang berkarir di luar negeri dan diharapkan bisa membawa warna baru dalam permainan tim.