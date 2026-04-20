Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto Sebut Ada Sanksi Pemain Timnas Terlibat Keributan di EPA U-20

Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto (tengah). (Rizal Hanafi/Antara)
JawaPos.com–Pelatih Tim Nasional Indonesia U-20 Nova Arianto mengatakan akan ada konsekuensi berupa sanksi bagi pemain Tim Nasional Indonesia U-20 yang terbukti terlibat dalam keributan usai pertandingan di Elite Pro Academy (EPA) U-20.
”Seandainya benar ada pemain timnas usia muda yang terlibat (dalam keributan) pastinya ada konsekuensi yang akan diberikan karena sudah seharusnya pemain timnas usia muda memberikan contoh yang baik kepada pemain lainnya,” kata Nova Arianto melalui media sosialnya dilansir dari Antara, Senin (20/4).
Dia menyampaikan hal itu menanggapi peristiwa keributan yang terjadi seusai pertandingan EPA U-20 antara Dewa United U-20 melawan Bhayangkara FC U-20 di Stadion Citarum, Minggu (19/4).
Dalam pertandingan tersebut, Dewa United U-20 berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1. Namun, suasana pertandingan yang awalnya kompetitif berubah menjadi panas setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga.
Para pemain dari kedua tim terlihat terlibat dalam aksi dorong-dorongan yang kemudian berkembang menjadi keributan. Beberapa pemain bahkan menunjukkan tindakan agresif, termasuk tendangan yang dinilai berbahaya.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pemain Bhayangkara FC U-20 sekaligus eks Timnas Indonesia U-17 Fadly Alberto Hengga yang terlihat menendang pemain Dewa United dalam insiden tersebut.
Baca Juga:Jadwal Dewa United vs Persib di Super League Malam Ini, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Maung Bandung Incar 3 Poin
Nova mengaku sangat menyayangkan insiden tersebut, terlebih karena melibatkan pemain muda yang seharusnya masih dalam tahap pembinaan karakter dan mental bertanding.
”Pastinya apa pun situasi dan alasannya kejadian itu bukan menjadi contoh yang baik untuk dicontoh pemain lainnya,” tandas Nova.
Lebih lanjut, dia menyampaikan masih melakukan penelusuran untuk mengetahui secara pasti kronologi serta penyebab terjadinya keributan tersebut. Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi pemain yang terlibat langsung dalam insiden tersebut.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik