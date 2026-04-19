Laga Persija Jakarta vs PSIM Dipindah Dari Bantul ke Gianyar, Ini Dampaknya bagi Persiapan Kedua Tim

JawaPos.com - Perubahan venue mewarnai laga Persija Jakarta kontra PSIM Yogyakarta pada pekan ke-29 Super League 2025/26. Berdasarkan circular resmi ILeague tertanggal 18 April 2026, pertandingan yang semula dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, kini dipindahkan ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Laga tersebut tetap digelar sesuai jadwal, yakni Rabu (22/4/2026) pukul 15.30 WIB.

Keputusan pemindahan lokasi ini diambil setelah melalui koordinasi antara Panitia Pelaksana (Panpel) PSIM, pihak keamanan setempat, serta operator kompetisi, ILeague.

Meski menjadi hal yang lumrah dalam kompetisi panjang, perubahan ini tetap memberi dampak terhadap persiapan tim, terutama bagi Persija.

Macan Kemayoran sebelumnya sudah merancang agenda pertandingan dengan asumsi laga digelar di Yogyakarta.

Bahkan, usai menghadapi PSBS pada 18 April lalu, tim memilih tetap berada di Yogyakarta untuk menjaga ritme latihan dan kebugaran pemain.

Namun, situasi berubah cepat. Rizky Ridho dan kawan-kawan kini harus mengalihkan fokus, termasuk mengatur ulang rencana perjalanan menuju Bali.

Penyesuaian ini tidak hanya menyangkut mobilitas tim, tetapi juga kesiapan fisik dan mental pemain menjelang pertandingan penting.