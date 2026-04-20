PSS Sleman Wajib Menang Lawan Persiku Kudus Demi Rebut Puncak Klasemen Grup Timur

JawaPos.com–PSS Sleman akan menghadapi laga penting saat menjamu Persiku Kudus pada pekan ke-25 Pegadaian Championship 2025/26. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Senin (20/4) pukul 19.00 WIB.

Bagi tim berjuluk Super Elang Jawa, laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Tiga poin menjadi target utama demi merebut kembali posisi puncak klasemen Grup Timur yang saat ini ditempati Persipura Jayapura.

Persaingan di papan atas memang berjalan ketat. Persipura saat ini mengoleksi 50 poin, unggul tipis dari PS Barito Putera dan PSS Sleman yang sama-sama mengumpulkan 49 poin.

Namun, PSS masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit, sehingga peluang untuk kembali ke posisi teratas terbuka lebar. Pelatih kepala PSS, Ansyari Lubis, menegaskan pentingnya laga ini bagi timnya. Pertandingan melawan Persiku sebagai final mengingat hanya tersisa tiga laga di musim ini.

”Pertandingan ini bagi kami seperti final. Dalam tiga laga tersisa, kami harus terus meraih poin agar tetap bersaing di papan atas,” ujar Ansyari dikutip dari ileague.id.

Selama masa persiapan sepekan terakhir, kondisi tim disebut dalam keadaan optimal. Para pemain dinilai siap menghadapi tekanan serta tuntutan untuk meraih kemenangan di kandang sendiri.

Bermain di depan publik Sleman juga menjadi keuntungan tersendiri. Dukungan suporter diharapkan mampu menambah motivasi pemain untuk tampil maksimal sejak menit awal.

”Kami bermain di kandang, jadi tekanan ada di lawan. Saya ingin pemain punya mental bertarung dan keinginan kuat untuk menang,” tambah Ansyari.