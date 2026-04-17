Ansyari Lubis Beberkan Kunci PSS Sleman Hadapi Persiku Kudus di Laga Penentuan

Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis. (Istimewa)
JawaPos.com - Persiapan terus dimatangkan oleh PSS Sleman menjelang laga krusial menghadapi Persiku Kudus pada pekan ke-25 Pegadaian Championship 2025/2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Senin (20/4/2026) malam WIB di Stadion Maguwoharjo.
Pelatih kepala PSS, Ansyari Lubis, memastikan kondisi timnya dalam keadaan optimal jelang pertandingan penting tersebut.
Ia menyebut seluruh pemain berada dalam kondisi lengkap dan menunjukkan semangat tinggi selama sesi latihan.
“Semua pemain komplit dan antusiasmenya sangat bagus. Mereka tahu ini kesempatan besar untuk tetap bertahan di puncak klasemen,” ujar Ansyari usai sesi latihan di Lapangan Pakembinangun, Jumat sore dikutip dari pssleman.id.
Menurutnya, motivasi pemain menjadi salah satu modal penting bagi tim untuk menghadapi laga yang diprediksi berjalan ketat.
PSS saat ini masih memimpin klasemen dan bertekad mempertahankan posisi tersebut hingga akhir kompetisi.
Terkait komposisi pemain, Ansyari mengaku masih akan memantau perkembangan kondisi skuad dalam beberapa sesi latihan terakhir. Ia tidak menutup kemungkinan adanya rotasi pemain, tergantung kesiapan fisik dan pemahaman taktik masing-masing individu.
“Kami masih punya tiga sesi latihan lagi. Siapa yang paling siap dan bisa menjalankan strategi dengan baik, itu yang akan kami turunkan sebagai starter,” jelasnya.
Di sisi lain, evaluasi dari pertandingan sebelumnya juga menjadi perhatian utama tim pelatih. Ansyari menyebut pihaknya telah mengantongi sejumlah catatan penting yang harus segera diperbaiki agar tidak terulang di laga berikutnya.
