PSS Sleman vs Persiku Kudus: Tekanan di Tim Tamu, Ansyari Lubis Bidik Kemenangan Tanpa Ragu

JawaPos.com - PSS Sleman kembali melanjutkan perjuangannya di Championship 2025/2026 dengan menghadapi Persiku Kudus pada pekan ke-25.

Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Senin (20/4/2026) malam WIB, dan dipastikan menjadi pertandingan penting bagi skuad berjuluk Laskar Sembada.

Pelatih PSS, Ansyari Lubis, menegaskan bahwa pertandingan ini memiliki nilai krusial dalam upaya timnya menjaga peluang bersaing di papan atas klasemen.

“Pertandingan besok bagi kami adalah seperti final yang sangat krusial. Dalam tiga pertandingan tersisa ini, kami harus selalu meraih poin agar tetap bisa bersaing di papan atas,” ujar Ansyari saat konferensi pers, Minggu (19/4/2026) dikutip dari pssleman.id.

Selain kesiapan tim, faktor bermain di kandang sendiri juga menjadi keuntungan tersendiri bagi PSS. Dukungan suporter di Stadion Maguwoharjo diyakini akan menjadi tambahan energi bagi para pemain untuk tampil maksimal.

“Kami bermain di kandang, jadi tekanan ada di lawan. Saya berharap semua pemain punya mental bertarung dan mental untuk memenangkan pertandingan,” tegasnya.

Di sisi lain, eks penggawa Timnas Indonesia ini juga menanggapi isu rotasi pemain, khususnya di posisi bek kanan. Ia menilai hal tersebut merupakan bagian dari strategi dan dinamika tim, bukan sebuah persoalan yang perlu diperdebatkan.

“Saya kira tidak ada masalah. Itu bagian dari dinamika taktikal dalam tim. Yang pasti, posisi tersebut akan diisi oleh pemain terbaik sesuai kebutuhan tim,” jelasnya.