PSS Sleman vs Persiku Kudus: Tekanan di Tim Tamu, Ansyari Lubis Bidik Kemenangan Tanpa Ragu

Ansyari Lubis. (Dok. PSS)
JawaPos.com - PSS Sleman kembali melanjutkan perjuangannya di Championship 2025/2026 dengan menghadapi Persiku Kudus pada pekan ke-25.
Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Senin (20/4/2026) malam WIB, dan dipastikan menjadi pertandingan penting bagi skuad berjuluk Laskar Sembada.
Pelatih PSS, Ansyari Lubis, menegaskan bahwa pertandingan ini memiliki nilai krusial dalam upaya timnya menjaga peluang bersaing di papan atas klasemen.
“Pertandingan besok bagi kami adalah seperti final yang sangat krusial. Dalam tiga pertandingan tersisa ini, kami harus selalu meraih poin agar tetap bisa bersaing di papan atas,” ujar Ansyari saat konferensi pers, Minggu (19/4/2026) dikutip dari pssleman.id.
Selain kesiapan tim, faktor bermain di kandang sendiri juga menjadi keuntungan tersendiri bagi PSS. Dukungan suporter di Stadion Maguwoharjo diyakini akan menjadi tambahan energi bagi para pemain untuk tampil maksimal.
“Kami bermain di kandang, jadi tekanan ada di lawan. Saya berharap semua pemain punya mental bertarung dan mental untuk memenangkan pertandingan,” tegasnya.
Di sisi lain, eks penggawa Timnas Indonesia ini juga menanggapi isu rotasi pemain, khususnya di posisi bek kanan. Ia menilai hal tersebut merupakan bagian dari strategi dan dinamika tim, bukan sebuah persoalan yang perlu diperdebatkan.
“Saya kira tidak ada masalah. Itu bagian dari dinamika taktikal dalam tim. Yang pasti, posisi tersebut akan diisi oleh pemain terbaik sesuai kebutuhan tim,” jelasnya.
Pertemuan melawan Persiku Kudus diprediksi berjalan sengit. Lawan yang dijuluki Macan Muria itu datang dengan tren performa yang terus meningkat dalam beberapa laga terakhir. Kondisi tersebut membuat PSS harus tampil disiplin dan tidak lengah sepanjang pertandingan.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik