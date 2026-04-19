Belum Tampil, Ini Alasan Kodai Tanaka Absen di Pertandingan Dewa United vs Persib Bandung

JawaPos.com - Dewa United Banten FC masih belum bisa menurunkan penyerang asal Jepang, Kodai Tanaka, sejak didatangkan pada putaran kedua musim ini.

Situasi tersebut akhirnya mendapat penjelasan langsung dari pelatih kepala, Jan Olde Riekerink, jelang laga penting menghadapi Persib Bandung.

Dalam sesi konferensi pers, Riekerink mengungkapkan bahwa absennya Tanaka bukan tanpa alasan.

Pemain yang sebelumnya tampil cukup impresif bersama Persis Solo itu justru mengalami cedera di awal kedatangannya.

Menurut Riekerink, Tanaka baru menjalani sesi latihan sekitar 12 menit bersama tim sebelum mengalami cedera yang cukup serius.

Kondisi itu membuat sang pemain harus menepi dan menjalani proses pemulihan yang tidak sebentar.

“Dia datang dengan reputasi yang bagus, pekerja keras, dan punya naluri mencetak gol. Tapi sayangnya, nasib kurang baik datang di awal,” ujar Riekerink dikutip dari ileague.id.

Cedera tersebut memaksa Tanaka untuk fokus pada proses rehabilitasi dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, perkembangan kondisi pemain berusia 25 tahun itu disebut cukup positif.

Saat ini, Tanaka sudah memasuki tahap akhir pemulihan dan mulai kembali beradaptasi bersama tim secara perlahan. Namun, Dewa United tidak ingin terburu-buru memberinya kesempatan bermain.