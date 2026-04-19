Belum Tampil, Ini Alasan Kodai Tanaka Absen di Pertandingan Dewa United vs Persib Bandung

Kodai Tanaka. (Istimewa)
JawaPos.com - Dewa United Banten FC masih belum bisa menurunkan penyerang asal Jepang, Kodai Tanaka, sejak didatangkan pada putaran kedua musim ini.
Situasi tersebut akhirnya mendapat penjelasan langsung dari pelatih kepala, Jan Olde Riekerink, jelang laga penting menghadapi Persib Bandung.
Dalam sesi konferensi pers, Riekerink mengungkapkan bahwa absennya Tanaka bukan tanpa alasan.
Pemain yang sebelumnya tampil cukup impresif bersama Persis Solo itu justru mengalami cedera di awal kedatangannya.
Baca Juga:Sama-sama Mandul! Timnas Indonesia U-17 Pupus ke Semifinal Piala AFF U-17 Usai Seri 0-0 Lawan Vietnam
Menurut Riekerink, Tanaka baru menjalani sesi latihan sekitar 12 menit bersama tim sebelum mengalami cedera yang cukup serius.
Kondisi itu membuat sang pemain harus menepi dan menjalani proses pemulihan yang tidak sebentar.
“Dia datang dengan reputasi yang bagus, pekerja keras, dan punya naluri mencetak gol. Tapi sayangnya, nasib kurang baik datang di awal,” ujar Riekerink dikutip dari ileague.id.
Baca Juga:Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026: Mierza Tumbang, Hasil 0-0 di Babak Pertama!
Cedera tersebut memaksa Tanaka untuk fokus pada proses rehabilitasi dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, perkembangan kondisi pemain berusia 25 tahun itu disebut cukup positif.
Saat ini, Tanaka sudah memasuki tahap akhir pemulihan dan mulai kembali beradaptasi bersama tim secara perlahan. Namun, Dewa United tidak ingin terburu-buru memberinya kesempatan bermain.
Riekerink menegaskan bahwa tim pelatih ingin memastikan kondisi Tanaka benar-benar pulih sebelum diturunkan dalam pertandingan resmi. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko cedera kambuhan yang bisa merugikan pemain maupun tim.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik