Jelang Dewa United vs Persib, Hodak Santai Meski Ditempel Ketat Borneo FC

Pelatih Persib, Bojan Hodak siap membawa timnya juara liga tiga musim beruntun. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung akan menjalani laga penting saat bertandang ke markas Dewa United Banten FC pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26, Senin (20/4), di Banten International Stadium.
Pertandingan ini menjadi sorotan karena situasi persaingan di papan atas semakin ketat.
Maung Bandung datang dengan status pemuncak klasemen sementara.
Namun, jarak poin mereka kini semakin tipis setelah dua pesaing terdekat, Borneo FC Samarinda dan Persija Jakarta, sama-sama meraih kemenangan pada pekan ini.
Borneo FC sukses menundukkan PSM Makassar, sementara Persija mengatasi PSBS Biak.
Kondisi tersebut membuat selisih poin Persib dengan Borneo FC kini hanya terpaut satu angka. Meski begitu, pelatih Persib, Bojan Hodak, menegaskan bahwa timnya tidak berada dalam tekanan berlebih.
Menurut Hodak, justru tim-tim pesaing yang berada di bawah Persib akan merasakan beban lebih besar karena harus terus mengejar posisi puncak. Ia menilai situasi ini masih menguntungkan bagi timnya yang tetap berada di peringkat pertama.
“Kami masih ada di nomor satu. Mereka yang akan lebih tertekan karena harus terus mengejar kami. Pertandingan ini tidak akan menentukan segalanya,” ujar Hodak dikutip dari ileague.id.
Pelatih asal Kroasia itu juga menambahkan bahwa fokus utama timnya saat ini adalah tampil maksimal di setiap pertandingan, termasuk saat menghadapi Dewa United. Ia meminta para pemain untuk tidak terlalu memikirkan tekanan dari luar.
Hingga saat ini, Persib masih mengoleksi 64 poin di puncak klasemen. Bahkan jika Borneo FC mampu menyamai poin tersebut, Persib tetap unggul dalam catatan head to head.
