Andre Rizal Hanafi
20 April 2026, 06.29 WIB

Persijap Jepara Percaya Diri Hadapi Semen Padang, Targetkan Poin Penting di Padang

Persijap Jepara sedang melakukan latihan. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Persijap Jepara datang ke Padang dengan modal kepercayaan diri yang cukup tinggi jelang laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu akan menghadapi Semen Padang FC di Stadion Haji Agus Salim, Senin (20/4) sore WIB.

Pelatih Persijap, Mario Lemos, memastikan anak asuhnya sudah dalam kondisi siap tempur. Ia menegaskan bahwa fokus tim saat ini adalah membawa pulang poin dari laga tandang yang tidak mudah tersebut.

Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Lemos menyebut laga melawan Semen Padang sangat penting bagi timnya. Apalagi kedua tim sama-sama berada di papan bawah klasemen dan sedang berjuang keluar dari zona berbahaya.

“Kami datang dengan semangat tinggi dan target yang jelas. Semen Padang adalah tim kuat, kami respek, tapi kami juga ingin hasil maksimal,” ujar Lemos dikutip dari ileague.id.

Persijap memang tengah dalam tren positif. Dari enam pertandingan terakhir, mereka belum tersentuh kekalahan dengan catatan dua kemenangan dan empat hasil imbang. Hasil ini menjadi modal penting untuk menjaga momentum saat bertandang ke markas lawan.

Di laga sebelumnya, Persijap sukses meraih kemenangan penting 2-1 atas Bhayangkara Presisi Lampung FC, tim yang sebelumnya mencatat enam kemenangan beruntun. Kemenangan tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain.

Saat ini Persijap menempati peringkat ke-15 dengan 25 poin, sementara Semen Padang berada di posisi ke-17 dengan koleksi 20 poin. Selisih yang tidak terlalu jauh membuat laga ini dipastikan berlangsung ketat dan penuh tekanan.

Lemos juga mengungkapkan bahwa ia membawa 22 pemain dalam lawatan ke Padang. Seluruh pemain disebutnya siap diturunkan sesuai kebutuhan tim di lapangan.

“Kami sudah mempersiapkan tim dengan baik. Fokus utama tetap pada permainan kami sendiri. Jika bisa tampil dengan energi tinggi dan disiplin, saya yakin kami bisa mencapai target,” tambahnya.

Artikel Terkait
Imran Nahumarury Siapkan Taktik Khusus! Semen Padang Bidik Kemenangan di Kandang - Image
Sepak Bola Indonesia

Imran Nahumarury Siapkan Taktik Khusus! Semen Padang Bidik Kemenangan di Kandang

20 April 2026, 06.25 WIB

Laga Penentuan Zona Degradasi, Semen Padang Siap Habis-habisan - Image
Sepak Bola Indonesia

Laga Penentuan Zona Degradasi, Semen Padang Siap Habis-habisan

17 April 2026, 21.35 WIB

Dibuang Persebaya Surabaya! Dejan Tumbas Bangkit Jadi Penyelamat Persis Solo dari Jurang Degradasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Dibuang Persebaya Surabaya! Dejan Tumbas Bangkit Jadi Penyelamat Persis Solo dari Jurang Degradasi

13 April 2026, 19.17 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

3

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

4

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

5

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

6

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

7

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

8

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

9

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

10

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

