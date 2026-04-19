Persijap Jepara Percaya Diri Hadapi Semen Padang, Targetkan Poin Penting di Padang

Persijap Jepara sedang melakukan latihan. (Istimewa)
JawaPos.com - Persijap Jepara datang ke Padang dengan modal kepercayaan diri yang cukup tinggi jelang laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu akan menghadapi Semen Padang FC di Stadion Haji Agus Salim, Senin (20/4) sore WIB.
Pelatih Persijap, Mario Lemos, memastikan anak asuhnya sudah dalam kondisi siap tempur. Ia menegaskan bahwa fokus tim saat ini adalah membawa pulang poin dari laga tandang yang tidak mudah tersebut.
Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Lemos menyebut laga melawan Semen Padang sangat penting bagi timnya. Apalagi kedua tim sama-sama berada di papan bawah klasemen dan sedang berjuang keluar dari zona berbahaya.
“Kami datang dengan semangat tinggi dan target yang jelas. Semen Padang adalah tim kuat, kami respek, tapi kami juga ingin hasil maksimal,” ujar Lemos dikutip dari ileague.id.
Persijap memang tengah dalam tren positif. Dari enam pertandingan terakhir, mereka belum tersentuh kekalahan dengan catatan dua kemenangan dan empat hasil imbang. Hasil ini menjadi modal penting untuk menjaga momentum saat bertandang ke markas lawan.
Di laga sebelumnya, Persijap sukses meraih kemenangan penting 2-1 atas Bhayangkara Presisi Lampung FC, tim yang sebelumnya mencatat enam kemenangan beruntun. Kemenangan tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain.
Saat ini Persijap menempati peringkat ke-15 dengan 25 poin, sementara Semen Padang berada di posisi ke-17 dengan koleksi 20 poin. Selisih yang tidak terlalu jauh membuat laga ini dipastikan berlangsung ketat dan penuh tekanan.
Lemos juga mengungkapkan bahwa ia membawa 22 pemain dalam lawatan ke Padang. Seluruh pemain disebutnya siap diturunkan sesuai kebutuhan tim di lapangan.
“Kami sudah mempersiapkan tim dengan baik. Fokus utama tetap pada permainan kami sendiri. Jika bisa tampil dengan energi tinggi dan disiplin, saya yakin kami bisa mencapai target,” tambahnya.
