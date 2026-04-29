Hadapi Madura United, Ripal Wahyudi Siap Berjuang Demi Selamatkan Semen Padang dari Zona Degradasi

JawaPos.com–Semen Padang FC bersiap menjalani laga penting menghadapi Madura United pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26. Pertandingan di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Rabu (29/4) sore, itu menjadi kesempatan bagi Kabau Sirah untuk keluar dari tekanan setelah rentetan hasil buruk dalam beberapa laga terakhir.

Gelandang Semen Padang Ripal Wahyudi menegaskan, siap tampil maksimal demi membantu tim meraih poin penuh. Pemain yang pernah memperkuat Persis Solo dan Persebaya Surabaya itu menyadari laga kontra Madura United memiliki arti penting bagi posisi tim di klasemen sementara.

Menurut Ripal, persiapan tim lebih difokuskan pada menjaga kondisi fisik di tengah padatnya jadwal kompetisi. Dia menilai kebugaran menjadi faktor penting agar para pemain tetap mampu tampil optimal di lapangan.

”Sebagai pemain, untuk persiapan laga lawan Madura United, lebih ke bagaimana menjaga kondisi kebugaran dengan padatnya jadwal yang ada. Kita harus pintar jaga kondisi, perhatikan makanan, istirahat dan lainnya,” ujar Ripal Wahyudi dikutip dari ileague.id.

Pemain berusia 29 tahun itu juga memastikan seluruh pemain siap berjuang habis-habisan demi mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Tambahan tiga poin sangat dibutuhkan Semen Padang untuk menjaga peluang keluar dari zona degradasi.

”Kita akan berjuang habis-habisan untuk dapat poin maksimal,” tegas Ripal Wahyudi.

Musim ini Ripal menjadi salah satu pemain yang cukup konsisten di skuad Kabau Sirah. Dari 29 pertandingan yang telah dijalani Semen Padang, dia sudah tampil dalam 25 laga dengan total 1.381 menit bermain dan menyumbangkan satu gol.

Meski demikian, tantangan besar masih membayangi Semen Padang. Tim asuhan Imran Nahumarury sedang berada dalam tren negatif setelah menelan empat kekalahan beruntun. Dari periode tersebut, mereka hanya mampu mencetak satu gol dan kebobolan sembilan kali.