Tekad Madura United Tak Goyah, Targetkan Kemenangan atas Semen Padang FC

JawaPos.com–Madura United FC membawa misi penting saat menghadapi Semen Padang FC pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 di Stadion H. Agus Salim, Rabu (29/4) sore.

Duel sesama penghuni papan bawah ini menjadi kesempatan besar bagi Laskar Sape Kerrab untuk memperlebar jarak poin sekaligus membuka peluang keluar dari zona degradasi. Saat ini Madura United masih berada di area merah klasemen, namun posisi mereka sedikit lebih baik dibanding Semen Padang yang berada satu tingkat di bawahnya.

Kedua tim terpaut enam poin, sehingga hasil pertandingan nanti dipastikan akan sangat berpengaruh terhadap persaingan bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Jika mampu meraih kemenangan, Madura United tidak hanya menjauh dari kejaran Semen Padang, tetapi juga berpeluang menggeser Persis Solo di klasemen sementara.

Tambahan tiga poin akan menjadi modal penting bagi skuad asuhan caretaker Rahmad Basuki untuk menjaga asa bertahan di kompetisi musim ini. Rahmad Basuki menegaskan bahwa timnya datang dengan motivasi tinggi untuk memanfaatkan momentum.

Fokus utama tim dalam persiapan singkat jelang laga adalah memulihkan kondisi fisik pemain dan menjaga mental bertanding tetap stabil.

Menurut pelatih yang akrab disapa RB tersebut, semangat para pemain untuk keluar dari zona degradasi menjadi energi tambahan yang sangat penting dalam menghadapi tekanan di sisa musim kompetisi.

”Yang jelas kami lebih memfokuskan bagaimana mengembalikan kebugaran pemain dan juga tetap menjaga mentalitas serta keinginan untuk keluar dari zona degradasi,” ujar Rahmad Basuki dalam konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari ileague.id.

Dia mengakui waktu persiapan yang hanya berlangsung tiga hari menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Meski demikian, kondisi skuad secara keseluruhan cukup baik karena tidak ada pemain yang mengalami cedera serius.