Persib Bandung Tak Mau Gagal, Marc Klok Siap Habis-habisan Hadapi Dewa United

Marc Klok jadi motor lini tengah Persib Bandung dalam perburuan gelar juara musim 2025-2026. (Instagram @marcklok)
JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, memastikan timnya akan tampil maksimal saat menghadapi Dewa United pada lanjutan BRI Super League 2025/2026.
Laga tandang yang digelar di Stadion Internasional Banten, Senin (20/4/2026) malam WIB, dipandang sebagai momen krusial dalam menjaga posisi di papan atas klasemen.
Klok menegaskan, tujuh pertandingan tersisa musim ini memiliki arti penting bagi Persib Bandung. Ia menyebut setiap laga harus diperlakukan layaknya partai final, tanpa ruang untuk kesalahan. Fokus penuh dan kerja keras menjadi kunci agar target meraih poin maksimal bisa tercapai.
Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, seluruh skuad memiliki pemahaman yang sama soal situasi tim saat ini.
Persib Bandung berada dalam posisi yang harus dipertahankan, sehingga konsistensi performa menjadi hal utama.
“Kami tahu posisi kami sekarang. Dengan sisa pertandingan yang ada, setiap laga itu sangat penting dan harus dimenangkan,” ujar Klok dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari persib.co.id.
Tak hanya soal kepentingan tim, Klok juga menyoroti motivasi tambahan yang datang dari dukungan suporter.
Ia ingin kemenangan yang diraih bisa menjadi persembahan bagi Bobotoh yang selalu setia mendukung, baik di kandang maupun tandang.
Meski demikian, Klok tetap mengingatkan bahwa Dewa United bukan lawan yang mudah. Ia menilai calon lawannya itu memiliki kualitas yang terus berkembang dan bisa memberikan ancaman serius di lapangan.
Karena itu, ia meminta rekan-rekannya untuk tetap percaya diri, namun tidak lengah. Fokus terhadap permainan sendiri dianggap lebih penting dibanding terlalu memikirkan kekuatan lawan.
