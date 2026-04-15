Andre Rizal Hanafi
16 April 2026, 04.07 WIB

Dari Jepang ke Bali, Teppei Yachida Cerita Adaptasi dan Performa Impresifnya

Pemain Bali United, Teppei Yachida. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Teppei Yachida mulai menunjukkan perkembangan positif bersama Bali United FC sejak bergabung pada putaran kedua BRI Super League musim ini.

Gelandang serang asal Jepang tersebut kini sudah mencatat 10 penampilan dan perlahan menjadi bagian penting dalam skema permainan tim.

Dalam periode tersebut, Yachida mampu memberikan kontribusi yang cukup efektif dengan torehan 4 gol dan 2 assist dari total 734 menit bermain.

Catatan itu menjadi sinyal positif bahwa dirinya mulai beradaptasi dengan ritme dan gaya permainan sepak bola Indonesia yang dikenal cukup intens.

Sebelumnya, Yachida datang ke Bali United dengan pengalaman bermain di Jepang bersama RB Omiya Ardija, serta sempat memperkuat Timnas Jepang U23.

Meski begitu, ia mengakui bahwa proses adaptasi di Indonesia tetap menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal tempo permainan dan atmosfer pertandingan.

Menurut Yachida, dukungan dari staf pelatih serta rekan setim sangat membantu dirinya untuk lebih cepat beradaptasi.

Ia merasa bisa memahami instruksi dengan baik dan terus berkembang dari pertandingan ke pertandingan.

“Tim pelatih dan pemain memahami kemampuan saya dan beberapa hal masih perlu diperbaiki. Saya mampu menunjukkan kemampuan saya sejauh ini dan performa saya juga terbilang baik untuk tim ini,” ujar Yachida dikutip dari baliutd.com.

