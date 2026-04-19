Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17, Siaran Langsung dan Syarat Lolos Semifinal

JawaPos.com - Pertandingan hidup dan mati akan dihadapi Timnas Indonesia U-17 saat bertemu Vietnam U-17 pada matchday ketiga Piala AFF U-17 atau ASEAN U-17 Boys' Championship 2026, Minggu (19/4) di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kemenangan tak boleh ditawar dan wajib diraih untuk lolos ke semifinal.
Kekalahan 1-0 atas Malaysia pada laga sebelumnya membuat Timnas Indonesia U-17 harus meraih tiga poin saat bersua lawan kuat, Vietnam, malam ini. Apabila meraih hasil seri apalagi kalah, maka peluang lolos semifinal resmi tertutup.
Saat ini Garuda Muda memiliki poin tiga dengan selisih gol +3, jumlah yang lebih baik dari milik Malaysia (-3) dengan poin yang sama. Namun, Negeri Jiran tersebut unggul head to head atas timnas. Selain itu, di laga terakhir malam ini, Malaysia hanya akan bertemu Timor Leste yang di atas kertas dapat mereka kalahkan.
Berikut syarat lengkap Timnas U-17 Indonesia lolos semifinal Piala AFF U-17:
Indonesia, Vietnam, dan Malaysia berpeluang mengakhiri fase grup dengan poin sama, yakni enam poin. Jika itu terjadi, tiket semifinal akan ditentukan melalui mini klasemen dari tiga tim tersebut.
Namun, khusus untuk Timnas Indonesia U-17, hanya ada satu syarat untuk lolos ke semifinal yakni mengalahkan Vietnam dengan skor berapapun. Apabila terwujud, maka Peres Tjoe dan kawan-kawan akan unggul head-to-head atas sang lawan.
Sementara bagi Vietnam, hasil imbang menjadi kondisi paling aman untuk lolos ke semifinal sebagai juara grup. Adapun meski kalah dari Indonesia, mereka tetap akan lolos karena unggul head-to-head atas Malaysia yang mereka kalahkan di laga pertama dengan skor 4-0.
Minggu, 19 April 2026
19.30 WIB
Stadion Gelora Delta Sidoarjo
Siaran langsung Indosiar
Live streaming Vidio
