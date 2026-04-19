Mierza Firjatullah Kembali? Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026

JawaPos.com — Timnas Indonesia U-17 bersiap menghadapi laga penentuan saat melawan Vietnam U-17 di matchday ketiga Grup A Piala AFF U-17 2026. Duel krusial ini digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pukul 19.30 WIB dan menjadi penentu nasib Garuda Muda.

Situasi klasemen membuat Timnas Indonesia U-17 tak punya banyak pilihan selain menang. Tiga poin yang dikoleksi saat ini menempatkan mereka di posisi ketiga, tertinggal dari Vietnam yang nyaman di puncak dengan enam angka.

Kekalahan tipis 0-1 dari Malaysia pada laga sebelumnya menjadi pukulan yang cukup terasa. Bukan hanya hasil, tetapi juga efektivitas lini depan yang jadi sorotan tajam.

Finishing yang kurang maksimal membuat sejumlah peluang emas terbuang sia-sia. Dalam laga sebesar ini, kesalahan kecil seperti itu bisa berujung fatal.

Namun, harapan kembali muncul dengan kabar pulihnya Mierza Firjatullah dari cedera. Kehadirannya diyakini bisa menjadi solusi atas tumpulnya lini serang yang sempat terlihat buntu.

Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto pun memberi sinyal positif terkait kondisi sang pemain.

"Kemarin malam sebelum kembali ke latihan bersama tim, dia sudah menjalani tes individual dan tidak ada keluhan. Bahkan, yang patut diapresiasi adalah keinginan dan antusiasmenya untuk tampil sangat tinggi," ucapnya.

Kembalinya Mierza bukan sekadar tambahan tenaga, tetapi juga suntikan mental bagi tim. Sosoknya diharapkan mampu membuka ruang dan menciptakan peluang yang lebih tajam di area pertahanan lawan.