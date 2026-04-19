Optimisme Lolos Semifinal! 3 Pemain Kunci Timnas Indonesia U-17 Kalahkan Vietnam U-17 di Piala AFF 2026

JawaPos.com — Timnas Indonesia U-17 menghadapi laga hidup mati saat berjumpa Vietnam U-17 pada matchday ketiga Grup A Piala AFF U-17 2026. Duel krusial ini menjadi penentu nasib Garuda Muda untuk menjaga asa lolos ke semifinal.

Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo mulai pukul 19.30 WIB, Minggu (19/4/2026). Laga ini juga disiarkan langsung di Indosiar dan dapat disaksikan melalui layanan streaming Vidio.

Situasi klasemen membuat Timnas Indonesia U-17 tak punya banyak pilihan selain menang. Saat ini, Garuda Muda berada di posisi ketiga dengan tiga poin, tertinggal dari Vietnam yang kokoh di puncak dengan enam poin.

Kondisi tersebut membuat peluang lolos tidak sepenuhnya berada di tangan Indonesia. Selain wajib mengalahkan Vietnam, hasil laga Malaysia kontra Timor Leste juga ikut menentukan langkah ke semifinal.

Kekalahan 0-1 dari Malaysia pada laga sebelumnya membuka sejumlah evaluasi penting. Salah satu yang paling disorot adalah tumpulnya lini depan yang gagal memaksimalkan peluang menjadi gol.

Namun, kabar baik datang dari pulihnya Mierza Firjatullah yang sebelumnya mengalami cedera. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah efektivitas serangan Timnas Indonesia U-17.

"Kemarin malam sebelum kembali ke latihan bersama tim, dia sudah menjalani tes individual dan tidak ada keluhan. Bahkan, yang patut diapresiasi adalah keinginan dan antusiasmenya untuk tampil sangat tinggi," ucap pelatih Kurniawan Dwi Yulianto.

Selain lini depan, aspek bola mati juga menjadi perhatian serius tim pelatih. Indonesia tidak boleh kembali lengah seperti saat kebobolan dari situasi sepak sudut melawan Malaysia.