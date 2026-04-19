Waspada Bola Mati! Prediksi Skor Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026

JawaPos.com — Timnas Indonesia U-17 menghadapi laga hidup mati saat bersua Vietnam U-17 pada matchday ketiga Grup A Piala AFF U-17 2026. Duel panas di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Minggu (19/4/2026) pukul 19.30 WIB, menjadi penentu nasib Garuda Muda melaju ke semifinal atau angkat koper lebih awal.

Posisi Indonesia saat ini belum aman karena baru mengoleksi tiga poin dari dua laga. Kekalahan tipis 0-1 dari Malaysia membuat situasi tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto makin tertekan jelang laga terakhir fase grup.

Di sisi lain, Vietnam datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengemas enam poin sempurna. Tim asuhan Cristiano Roland hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan satu tempat di semifinal.

Secara hitung-hitungan, peluang Indonesia memang tidak sepenuhnya berada di tangan sendiri.

Selain wajib menang, Garuda Muda juga harus berharap hasil pertandingan Malaysia melawan Timor Leste berjalan sesuai skenario yang menguntungkan.

Masalah utama Indonesia terlihat jelas saat kalah dari Malaysia, terutama dalam penyelesaian akhir. Serangan yang dibangun cukup baik sering berakhir sia-sia karena kurang tajam di depan gawang lawan.

Kabar baik datang dengan pulihnya Mierza Firjatullah dari cedera. Kehadirannya di lini depan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas serangan sekaligus memberi variasi dalam membongkar pertahanan Vietnam.

"Kemarin malam sebelum kembali ke latihan bersama tim, dia sudah menjalani tes individual dan tidak ada keluhan. Bahkan, yang patut diapresiasi adalah keinginan dan antusiasmenya untuk tampil sangat tinggi," ucap Kurniawan.