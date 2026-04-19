Usai Kekalahan dari Arema FC, Milo Sebut Persis Solo Tampilkan Permainan Terburuk

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija. (Istimewa)
JawaPos.com - Persis Solo harus pulang tanpa poin usai kalah 0-2 dari Arema FC pada pekan ke-28 Super League 2025/2026.
Laga yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (18/4) sore itu menjadi momen pahit bagi tim tamu yang sebelumnya tampil cukup konsisten.
Dua gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Gabriel Silva masing-masing pada menit ke-17 dan 53.
Arema tampil efektif dalam memanfaatkan peluang, sementara Persis justru kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan.
Baca Juga:Gabriel Silva Cetak Brace! Simak 3 Fakta Menarik di Laga Kemenangan Arema FC Atas Persis Solo
Kekalahan ini terasa semakin menyakitkan karena sekaligus menghentikan catatan positif Persis yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam delapan pertandingan beruntun.
Dalam periode tersebut, Laskar Sambernyawa mampu mengoleksi tiga kemenangan dan lima hasil imbang, sebuah tren yang sempat memberi harapan untuk menjauh dari zona degradasi.
Namun hasil di Malang membuat posisi Persis kembali terpuruk. Mereka kini turun ke peringkat ke-16 dengan koleksi 24 poin, masuk kembali ke zona merah.
Persaingan di papan bawah pun semakin ketat, dengan Semen Padang FC (20 poin) dan PSBS Biak (18 poin) berada di bawah mereka, sementara Persijap Jepara (25 poin) dan Madura United FC (26 poin) berada tepat di atas.
Pelatih Persis, Milomir Seslija, tidak menutupi kekecewaannya usai pertandingan. Ia menilai timnya tampil jauh dari ekspektasi dan bahkan menyebut laga ini sebagai salah satu performa terburuk musim ini.
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT