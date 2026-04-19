Usai Kekalahan dari Arema FC, Milo Sebut Persis Solo Tampilkan Permainan Terburuk

JawaPos.com - Persis Solo harus pulang tanpa poin usai kalah 0-2 dari Arema FC pada pekan ke-28 Super League 2025/2026.

Laga yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (18/4) sore itu menjadi momen pahit bagi tim tamu yang sebelumnya tampil cukup konsisten.

Dua gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Gabriel Silva masing-masing pada menit ke-17 dan 53.

Arema tampil efektif dalam memanfaatkan peluang, sementara Persis justru kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan.

Kekalahan ini terasa semakin menyakitkan karena sekaligus menghentikan catatan positif Persis yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam delapan pertandingan beruntun.

Dalam periode tersebut, Laskar Sambernyawa mampu mengoleksi tiga kemenangan dan lima hasil imbang, sebuah tren yang sempat memberi harapan untuk menjauh dari zona degradasi.

Namun hasil di Malang membuat posisi Persis kembali terpuruk. Mereka kini turun ke peringkat ke-16 dengan koleksi 24 poin, masuk kembali ke zona merah.

Persaingan di papan bawah pun semakin ketat, dengan Semen Padang FC (20 poin) dan PSBS Biak (18 poin) berada di bawah mereka, sementara Persijap Jepara (25 poin) dan Madura United FC (26 poin) berada tepat di atas.