Persis Solo di Ujung Tanduk, Alexvan Djin Siap Tampil Maksimal Lawan Arema FC

JawaPos.com - Persis Solo menatap laga krusial pekan ke-28 BRI Super League 2025/26 dengan penuh kewaspadaan. Bertandang ke markas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (18/4) sore, tim berjuluk Laskar Sambernyawa dituntut tampil fokus demi menjauh dari ancaman degradasi.

Bek Persis, Alexvan Djin, menyadari betul situasi timnya yang masih rawan. Saat ini, Persis Solo berada di peringkat ke-15 dengan koleksi 24 poin dari 27 pertandingan.

Posisi tersebut hanya terpaut tipis dari zona merah, membuat setiap laga tersisa menjadi sangat menentukan.

“Kita sudah siap, tidak ada kendala apapun untuk pertandingan besok,” ujar Alexvan dengan nada optimistis dikutip dari ileague.id.

Pemain bernomor punggung 13 itu merupakan rekrutan anyar pada putaran kedua musim ini. Meski baru bergabung, perannya mulai terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir.

Ia sudah tampil dalam lima laga dengan total 221 menit bermain, dan kepercayaan dari pelatih Milomir Seslija terus meningkat.

Pada laga terakhir melawan Semen Padang FC, Alexvan bermain selama 82 menit dan membantu timnya meraih kemenangan 2-1. Penampilan itu menjadi salah satu bukti kontribusinya yang mulai stabil di lini pertahanan.

Secara performa, Persis sebenarnya sedang dalam tren positif. Mereka belum terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir, dengan catatan tiga kemenangan dan lima hasil imbang. Konsistensi ini menjadi modal penting menghadapi Arema FC yang dikenal kuat saat bermain di kandang.