Andre Rizal Hanafi
18 April 2026, 20.37 WIB

Singo Edan Waspada! Persis Solo Datang ke Markas Arema FC dengan Rekor Tak Terkalahkan

Duel sengit Arema FC vs Malut United di Stadion Kanjuruhan berakhir imbang 1-1. (Arema FC) - Image

Duel sengit Arema FC vs Malut United di Stadion Kanjuruhan berakhir imbang 1-1. (Arema FC)

JawaPos.com - Arema FC bersiap menjalani laga penting pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Bermain di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Sabtu (18/4) sore, tim berjuluk Singo Edan akan menjamu Persis Solo dalam pertandingan yang sarat tekanan.

Bagi Arema FC, laga ini bukan sekadar perebutan tiga poin. Posisi mereka di papan tengah klasemen membuat setiap pertandingan terasa krusial.

Saat ini, Arema berada di peringkat ke-11 dengan koleksi 35 poin situasi yang membuat jarak ke zona degradasi dan papan atas sama-sama dekat.

Kemenangan tipis atas Persita Tangerang pada pekan sebelumnya memang memberi suntikan moral.

Namun, pelatih Marcos Santos menegaskan bahwa timnya tidak boleh terlena. Ia menilai konsistensi menjadi kunci jika ingin menjaga peluang memperbaiki posisi di klasemen.

“Persiapan berjalan dengan baik. Kami tahu akan menghadapi lawan yang sulit, terutama karena mereka sedang dalam tren positif,” ujar Marcos dikutip dari ileague.id.

Persis Solo datang dengan kepercayaan diri tinggi. Dalam delapan pertandingan terakhir, Laskar Sambernyawa belum tersentuh kekalahan.

Performa impresif itu tak lepas dari perubahan besar yang dilakukan sejak putaran kedua, termasuk perombakan komposisi pemain yang membuat permainan mereka semakin solid dan sulit ditebak.

Meski demikian, Arema FC punya keuntungan sebagai tuan rumah. Dukungan Aremania di Stadion Kanjuruhan diyakini bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Atmosfer kandang kerap menjadi faktor penting dalam laga-laga krusial seperti ini.

