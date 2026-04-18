Singo Edan Waspada! Persis Solo Datang ke Markas Arema FC dengan Rekor Tak Terkalahkan

Duel sengit Arema FC vs Malut United di Stadion Kanjuruhan berakhir imbang 1-1. (Arema FC)
JawaPos.com - Arema FC bersiap menjalani laga penting pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Bermain di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Sabtu (18/4) sore, tim berjuluk Singo Edan akan menjamu Persis Solo dalam pertandingan yang sarat tekanan.
Bagi Arema FC, laga ini bukan sekadar perebutan tiga poin. Posisi mereka di papan tengah klasemen membuat setiap pertandingan terasa krusial.
Saat ini, Arema berada di peringkat ke-11 dengan koleksi 35 poin situasi yang membuat jarak ke zona degradasi dan papan atas sama-sama dekat.
Kemenangan tipis atas Persita Tangerang pada pekan sebelumnya memang memberi suntikan moral.
Namun, pelatih Marcos Santos menegaskan bahwa timnya tidak boleh terlena. Ia menilai konsistensi menjadi kunci jika ingin menjaga peluang memperbaiki posisi di klasemen.
“Persiapan berjalan dengan baik. Kami tahu akan menghadapi lawan yang sulit, terutama karena mereka sedang dalam tren positif,” ujar Marcos dikutip dari ileague.id.
Persis Solo datang dengan kepercayaan diri tinggi. Dalam delapan pertandingan terakhir, Laskar Sambernyawa belum tersentuh kekalahan.
Performa impresif itu tak lepas dari perubahan besar yang dilakukan sejak putaran kedua, termasuk perombakan komposisi pemain yang membuat permainan mereka semakin solid dan sulit ditebak.
Meski demikian, Arema FC punya keuntungan sebagai tuan rumah. Dukungan Aremania di Stadion Kanjuruhan diyakini bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Atmosfer kandang kerap menjadi faktor penting dalam laga-laga krusial seperti ini.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT