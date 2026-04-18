Gabriel Silva Cetak Brace! Simak 3 Fakta Menarik di Laga Kemenangan Arema FC Atas Persis Solo

JawaPos.com–Gabriel Silva membawa Arema FC meraih kemenangan menghadapi Persis Solo di Super League pekan ke-28. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (18/4).

Penyerang asal Brasil tersebut membuka keran gol pada menit ke-16. Gabriel Silva berhasil menerima umpan terukur dari Joel Vinicius yang berhasil membuahkan gol bagi Arema FC di babak pertama.

Di awal babak kedua, Arema FC menggandakan keunggulan. Lagi-lagi Gabriel Silva kembali mencetak gol pada menit ke-52 setelah mendapat umpan dari Rio Fahmi.

Ada tiga fakta menarik dari brace yang dicetak oleh Gabriel Silva. Apa saja fakta-fakta tersebut? Baca terus artikel ini.

1. Gabriel Silva cetak gol lagi setelah tujuh pertandingan Ketajaman Gabriel Silva kembali diperlihatkan di laga kemenangan melawan Persis Solo. Pemain 29 tahun itu sudah lama tidak mencetak gol setelah tujuh pertandingan yang terakhir kali dilakukannya setelah melawan Persija Jakarta.

2. Gol pertama di Stadion Kanjuruhan Gabriel Silva akhirnya mencetak gol pertamanya di Stadion Kanjuruhan dan langsung mencatatkan brace. Itu berarti, pemain nomor punggung 7 tersebut melewatkan tiga laga kandang untuk mencetak gol.

3. Arema FC selalu menang saat Gabriel Silva cetak gol Bagi Arema FC, Gabriel Silva membawa keberuntungan. Saat eks pemain Terengganu tersebut mencetak gol, Singo Edan selalu meraih kemenangan saat melawan Persija dan Persis.