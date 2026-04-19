Balas Dendam! Persik Kediri Siap Tumbangkan Persita Tangerang di Brawijaya

JawaPos.com - Persik Kediri akan menjalani laga penting saat menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-28 Super League 2025/2026.

Pertandingan yang digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, Minggu (19/4), ini menjadi momen krusial bagi Macan Putih untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Saat ini Persik masih tertahan di peringkat ke-12 dengan koleksi 30 poin. Posisi tersebut belum cukup aman, terlebih kompetisi musim ini sudah memasuki fase akhir. Setiap pertandingan kini memiliki arti penting, dan kehilangan poin bisa berdampak besar pada posisi akhir tim.

Pelatih Persik, Marcos Reina, menegaskan bahwa timnya telah melakukan persiapan lebih matang dibanding laga sebelumnya. Ia optimistis anak asuhnya mampu tampil maksimal di hadapan pendukung sendiri.

“Kita tahu akan melawan tim dengan kualitas bagus, baik dari sisi pelatih maupun pemain. Tapi kami punya waktu persiapan lebih panjang, jadi targetnya jelas, tiga poin,” ujar Marcos dikutip dari ileague.id.

Selain itu, ia juga menyoroti pembenahan di sektor pertahanan yang selama ini menjadi titik lemah Persik. Menurutnya, perkembangan positif mulai terlihat dalam sesi latihan, terutama dalam hal kerja sama tim.

“Saya ingin pemain tidak lagi bermain secara individual. Mereka harus tampil sebagai satu kesatuan. Itu yang kami tekankan dan terus diperbaiki,” tambahnya.

Laga ini juga memiliki nilai emosional tersendiri bagi Marcos Reina. Pada pertemuan sebelumnya, ia harus menelan kekalahan telak dari Persita yang saat itu dilatih sesama pelatih asal Spanyol, Carlos Pena. Kekalahan tersebut menjadi salah satu catatan pahit di awal kiprahnya bersama Persik.