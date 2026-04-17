Persita Tantang Persik di Brawijaya, Adu Taktik Pelatih Spanyol Jadi Kunci

JawaPos.com - Persik Kediri akan menjamu Persita Tangerang dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Super League 2025/26 di Stadion Brawijaya, Minggu (19/4/2026). Laga ini menjadi momen penting bagi kedua tim yang sama-sama membawa misi berbeda jelang akhir musim.

Persik masih belum sepenuhnya aman dari ancaman zona degradasi. Saat ini, tim berjuluk Macan Putih itu menempati peringkat ke-12 dengan koleksi 30 poin. Tambahan angka menjadi krusial agar mereka bisa menjaga jarak dari tim-tim di bawah.

Di sisi lain, Persita datang dengan ambisi bangkit setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Persebaya Surabaya dan Arema FC.

Pendekar Cisadane kini berada di posisi ketujuh klasemen dengan 41 poin, terpaut lima angka dari Malut United FC di peringkat keempat.

Kemenangan di Kediri bisa membuka peluang Persita untuk kembali merapat ke papan atas. Apalagi secara kondisi tim, skuad asuhan Carlos Pena dilaporkan dalam keadaan fit dan siap tempur.

Laga ini juga akan menyajikan duel menarik dua pelatih asal Spanyol. Carlos Pena di kubu Persita akan beradu strategi dengan Marcos Reina yang menangani Persik. Adu taktik keduanya diprediksi akan memberi warna tersendiri dalam pertandingan.

Dari kubu tuan rumah, Persik dipastikan kehilangan sang kapten Ezra Walian yang harus menepi hingga akhir musim akibat cedera. Absennya pemain kunci ini tentu menjadi tantangan tambahan bagi Macan Putih.

Performa Persik dalam beberapa laga terakhir juga belum konsisten. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka hanya meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan.