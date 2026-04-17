Andre Rizal Hanafi
18 April 2026, 05.12 WIB

Persita Tantang Persik di Brawijaya, Adu Taktik Pelatih Spanyol Jadi Kunci

Pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena (tengah), memberikan instruksinya kepada para pemain Pendekar Cisadane sebelum menghadapi Persebaya Surabaya. (Dok. ILeague)

 

JawaPos.com - Persik Kediri akan menjamu Persita Tangerang dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Super League 2025/26 di Stadion Brawijaya, Minggu (19/4/2026). Laga ini menjadi momen penting bagi kedua tim yang sama-sama membawa misi berbeda jelang akhir musim.

Persik masih belum sepenuhnya aman dari ancaman zona degradasi. Saat ini, tim berjuluk Macan Putih itu menempati peringkat ke-12 dengan koleksi 30 poin. Tambahan angka menjadi krusial agar mereka bisa menjaga jarak dari tim-tim di bawah.

Di sisi lain, Persita datang dengan ambisi bangkit setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Persebaya Surabaya dan Arema FC. 

Pendekar Cisadane kini berada di posisi ketujuh klasemen dengan 41 poin, terpaut lima angka dari Malut United FC di peringkat keempat.

Kemenangan di Kediri bisa membuka peluang Persita untuk kembali merapat ke papan atas. Apalagi secara kondisi tim, skuad asuhan Carlos Pena dilaporkan dalam keadaan fit dan siap tempur.

Laga ini juga akan menyajikan duel menarik dua pelatih asal Spanyol. Carlos Pena di kubu Persita akan beradu strategi dengan Marcos Reina yang menangani Persik. Adu taktik keduanya diprediksi akan memberi warna tersendiri dalam pertandingan.

Dari kubu tuan rumah, Persik dipastikan kehilangan sang kapten Ezra Walian yang harus menepi hingga akhir musim akibat cedera. Absennya pemain kunci ini tentu menjadi tantangan tambahan bagi Macan Putih.

Performa Persik dalam beberapa laga terakhir juga belum konsisten. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka hanya meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. 

Selain itu, lini belakang Persik masih menjadi pekerjaan rumah setelah kebobolan 47 gol musim ini menjadikannya salah satu tim dengan pertahanan paling rapuh.

Editor: Banu Adikara
Artikel Terkait
Marcos Reina Evaluasi Pertahanan Persik Kediri, Targetkan Kalahkan Persita Tangerang di Stadion Brawijaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Marcos Reina Evaluasi Pertahanan Persik Kediri, Targetkan Kalahkan Persita Tangerang di Stadion Brawijaya

17 April 2026, 03.38 WIB

Gacor Lawan Persik Kediri, Pemain Muda Madura United Ini Konfiden Jelang Hadapi Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Gacor Lawan Persik Kediri, Pemain Muda Madura United Ini Konfiden Jelang Hadapi Persebaya Surabaya

16 April 2026, 17.45 WIB

Kadek Rendy Persembahkan Gol Pertamanya bersama Persik Kediri untuk Ibunya - Image
Sepak Bola Indonesia

Kadek Rendy Persembahkan Gol Pertamanya bersama Persik Kediri untuk Ibunya

15 April 2026, 06.42 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

