Moch. Rizky Pratama Putra
19 April 2026, 14.21 WIB

Haram Kalah di Sidoarjo! Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026

Skuad Timnas Indonesia U-17, saat menghadapi Malaysia U-17 dalam ASEAN U-17 Boys Championship di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis (16/4). (Riana Setiawan/Jawa Pos)

JawaPos.com — Laga hidup mati menanti Timnas Indonesia U-17 saat menghadapi Vietnam di partai terakhir fase grup Piala AFF U-17 2026. Tak ada pilihan lain, kemenangan jadi harga mati jika ingin menjaga asa lolos ke semifinal.

Pertandingan ini akan digelar pada Minggu (19/4/2026) pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Dukungan publik tuan rumah diharapkan menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda Muda.

Situasi di klasemen membuat anak asuh Kurniawan Dwi Yulianto berada dalam tekanan besar. Satu kemenangan dan satu kekalahan memaksa mereka tampil habis-habisan di laga penentuan ini.

Pandu Aryo dan kawan-kawan tak hanya dituntut menang, tetapi juga harus mencetak gol sebanyak mungkin. Selisih gol bisa menjadi faktor penentu dalam perebutan tiket ke babak semifinal.

Format turnamen membuat hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal. Sementara itu, peringkat kedua harus bersaing ketat dengan tim lain untuk memperebutkan status runner-up terbaik.

Kondisi tersebut membuat margin kemenangan menjadi sangat krusial. Tanpa skor besar, peluang Indonesia bisa saja tertutup meski berhasil mengalahkan Vietnam.

Perjalanan Indonesia di turnamen ini sejatinya dimulai dengan cukup meyakinkan. Mereka berhasil menghajar Timor Leste dengan skor telak 4-0 pada laga pembuka.

Namun, performa tersebut tidak berlanjut di pertandingan kedua. Garuda Muda harus mengakui keunggulan Malaysia setelah kalah tipis 0-1 dalam laga yang berjalan ketat.

Hasil itu membuat posisi Indonesia menjadi tidak aman di klasemen. Tekanan semakin besar karena Vietnam tampil sangat dominan di dua laga awal.

