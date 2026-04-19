Tantang Vietnam U-17 di Sidoarjo! Bongkar Skenario Lolos Timnas Indonesia U-17 ke Semifinal Piala AFF U-17 2026

JawaPos.com — Laga penentuan menanti Timnas Indonesia U-17 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Minggu (19/4/2026) malam. Duel kontra Vietnam menjadi pertaruhan terakhir Garuda Muda untuk menjaga asa lolos ke semifinal Piala AFF U-17 2026.

Situasi yang dihadapi tidak mudah dan cenderung menekan. Kekalahan tipis 0-1 dari Malaysia pada matchday kedua membuat posisi Indonesia menjadi tidak aman.

Hasil tersebut seakan membalikkan momentum yang sebelumnya sempat diraih. Setelah menang telak 4-0 atas Timor Leste, Indonesia kini justru tercecer di peringkat ketiga klasemen sementara Grup A dengan tiga poin.

Malaysia yang sukses menumbangkan Indonesia naik ke posisi kedua dengan koleksi poin sama. Sementara Vietnam tampil superior dengan memuncaki klasemen berkat enam poin dari dua kemenangan.

Kondisi ini membuat laga terakhir menjadi sangat krusial bagi semua tim. Namun tekanan terbesar jelas berada di kubu Indonesia yang wajib meraih hasil sempurna.

Secara matematis, peluang Indonesia masih terbuka untuk lolos ke semifinal. Meski demikian, jalan yang harus ditempuh tidak sederhana dan penuh perhitungan.

Indonesia tidak punya pilihan selain menang atas Vietnam. Selain itu, Garuda Muda juga harus berharap Malaysia gagal meraih kemenangan saat menghadapi Timor Leste.

Jika skenario tersebut terjadi, persaingan akan semakin ketat di papan klasemen. Tiga tim berpeluang memiliki poin yang sama, yakni enam angka.